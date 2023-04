Tesla sai märgilise kohtuvõidu vaidluses autopiloodiga seotud avarii üle

USA California osariigi vandekohus andis reedel elektriautode tootjale Tesla suure võidu, leides, et Tesla sõidukile paigaldatud funktsioon Autopilot ei olnud süüdi toimunud liiklusõnnetuses. Tegemist on esimese kohtuasjaga, mis puudutas osaliselt automatiseeritud sõidutarkvara kasutanud autoga juhtunud õnnetust.

Los Angelese elanik Justine Hsu kaebas ettevõtte 2020. aastal kohtusse, öeldes, et tema Tesla Model S kaldus autopiloodil olles vastu tee äärekivi ja turvapadi vallandus nii ägedalt, et see murdis hageja lõualuu, lõi välja mõned hambad ja põhjustas tema näole närvikahjustusi. Hsu väitis, et autopiloodi ja turvapadja konstruktsioonis oli vigu ning nõudis rohkem kui kolme miljoni dollari suurust kahjutasu.

Tesla eitas oma vastutust õnnetuses ja rõhutas kohtuavalduses, et Hsu kasutas Autopiloti linnatänavatel, hoolimata sellest, et kasutusjuhend hoiatas selle eest.

Los Angelese ülemkohtu vandekohus otsustas reedel Hsu kahjutasuta jätta ning leidis samuti, et turvapadi toimis ohutult ja Tesla ei jätnud tahtlikult fakte avalikustamata.

Kohtuotsuse väljakuulutamise järel ütlesid vandekohtunikud Reutersile, et Tesla andis selge hoiatuse, et osaliselt automatiseeritud juhtimistarkvara ei olnud isejuhtiv süsteem ja õnnetuses oli süüdi juhi tähelepanu hajumine.

Tesla aktsia tõusis kohtuotsuse järel 1,3 protsenti, sulgudes reedel 165,08 dollari tasemel.

Georgetowni ülikoolis autonoomsete sõidukitega seotud õigusküsimusi õpetav Ed Walters nimetas kohtuotsust Tesla jaoks "suureks võiduks". "See juhtum peaks olema äratuskell Teslade juhtidele: nad ei saa Autopiloodile liialt loota ja peavad olema valmis kontrolli üle võtma. Tesla ei ole isejuhtiv süsteem," ütles ta.

Tesla on katsetanud ja juurutanud oma Autopiloti ja täiustatud süsteemi Full Self-Driving (FSD), mida ettevõtte tegevjuht ja suuromanik Elon Musk on nimetanud oma firma tuleviku jaoks ülioluliseks, kuid mis on praegu pingsa regulatiivse ja juriidilise jälgimise all.

Tesla nimetab küll oma juhiabisüsteeme Autopilot (autopilooT) või Full Self-Driving (eesti keeles: täielikult isejuhtiv), kuid ütleb, et need funktsioonid ei muuda autosid täisautonoomseks ja juhid peaksid olema "valmis igal hetkel juhtimist üle võtma". Ettevõte tutvustas Autopiloti 2015. aastal ja 2016. aastal teatati esimesest sellega seotud surmaga lõppenud õnnetusest USA-s. See juhtum ei jõudnud aga kunagi kohtusse.

Sõidukite autopiloodi juhtumite puhul oli põhiküsimuseks see, kes vastutab õnnetuse eest, kui auto on juhiabi režiimis – kas juht, masin või mõlemad?

"Kui on surmajuhtumeid ja need on kiirteedel, võivad kohtu vaated olla erinevad," ütles Carnegie Melloni ülikooli elektri- ja arvutitehnika professor Raj Rajkumar. "Kuigi Tesla selle lahingu võitis, võivad nad sõja kaotada," ütles ta, kuna inimesed mõistavad, et Tesla tehnoloogia pole "kaugeltki muutumas täielikult autonoomseks", hoolimata Muski aastate jooksul korduvalt antud lubadustest.

Kohtuprotsessi tulemus ei ole muudel juhtudel õiguslikult siduv, kuid eksperdid ütlesid, et nende arvates aitab see Tesla ja teiste sarnaste ettevõtete advokaatidel oma tulevasi kaitsestrateegiaid täiustada.

Case Western Reserve'i ülikooli õigusteaduskonna professor Cassandra Burke Robertson, kes on uurinud isejuhtivate autode vastutust, ütles, et varased juhtumid "annavad viite sellele, kuidas hilisemad juhtumid tõenäoliselt arenevad."

USA justiitsministeerium uurib Tesla väiteid isejuhtimise võimaluste kohta ja riiklik maanteede liiklusohutuse administratsioon analüüsib selle tehnoloogia ohutust.