Juhita sõidukid on tänavail juba katsetamas, kuid nõuded pole veel paigas

Eesti teedele ilmunud juhita autod on maailmas küllaltki uus nähtus ja transpordiameti sõnul pole neile veel välja töötatud tehnilisi nõudeid. Uus seadus on küll loomisel, kuid selle vastuvõtmiseni on tühja juhiistmega sõidukid teedele katsetama lubatud.

Tühja juhikohaga sõidukid Tallinna liiklusvoos teenindavad muuhulgas DHL-i ja DPD kullerteenuse kliente, vedades neile pakke kohale. Kõik on seaduse silmis õige, kuni isesõitvaid roboteid kontrollib eemalt puldist inimene.

"Liiklusseadus õnneks meil loeb juhtimiseks ka sellist tegevust, kui juht ei asu sõiduki istekohal, vaid suudab ikkagi mõjutada kuidagiviisi juhtimisseadmeid. Seetõttu need kaugjuhitavad ja ka isejuhitavad sõidukid saavad vähemalt katse-eesmärkidel meil liikluses osaleda," selgitas transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juht Jürgo Vahtra.

Kuus Elmo rendiautot kasutab sama lahendust. Nende katseperiood on liikluses kestnud juba pool aastat. Siiani istub lisaks kaugjuhile Elmo kontoris veel üks kontrolljuht autos sees, kuid tema rooli ei keera, vaid sekkub juhtimisse harva.

Suve jooksul loodab ettevõtte tegevjuht jõuda nii kaugele, et autos poleks juhti enam vaja. Seepärast keskendutakse jätkuvalt tehnoloogia arendamisele.

"Errorid (vead - toim.) niikuinii tulevad, need jäävad. Sidevõrku ei suuda ükski tehnoloogiaettevõte kontrollida, lihtsalt on küsimus, kuidas sa selle vastu oled enda tehnoloogia pannud tööle. Ja täna, sülitades kolm korda üle õla, ei ole meil veel ühtegi õnnetust juhtunud," ütles Elmo Rent tegevjuht Enn Laansoo.

Transpordiamet hindab kaugjuhitavaid autosid enne tänavatele lubamist. Seni on taolistel autodel esinenud mitmeid puudusi. Näiteks tekib auto ja kaugjuhi vahel viivitus, mis mõjutab ekraanil nähtavat. Samuti on ette tulnud, et side katkemisel ei suuda auto ise pidurdada.

"Meil ei ole praegu kaugjuhitavatele sõidukitele tehnilisi nõudeid ja me ei saa neid sõidukeid tavakorras registreerida. Aga küll me saame lubada neid liiklusesse, kui nad on katsetamise jaoks ja pilootprojektide raames," ütles Jürgo Vahtra.

"Plaan on seda paremini reguleerida sellepärast, et on ju palju nõudeid, mida tänases liiklusseaduses veel ei ole – kuidas need kaugjuhitavad või autonoomsed sõidukid täpselt detailides töötavad, millistele tingimustele peab vastama see operaator, kes istub ekraani taga, kas siis juhib seda või jälgib neid jne," rääkis kliimaminister Kristen Michal.

Isejuhtiva sõiduki täpne regulatsioon peaks paika saama selle aasta teises pooles.