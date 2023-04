Kinnisvaraturg näitab märke elavnemisest

Kinnisvarabüroo 1Partner Kinnisvara tegevjuhi Martin Vahteri sõnul on turul tagasi investorid, kes olid pool aastat pausil, lootes teha soodsaid oste võimalikest kiirmüükidest, mida siiski ei tulnud.

"Kuna see järelturu hinnalangus on ikkagi toimunud 10-15 protsenti, siis hakkavad numbrid vaikselt paika minema. Kui korterite üüritootlus kesklinnas oli neli-viis, äärelinnas viis-kuus protsenti, siis täna on juba võimalik osta turult kortereid, mille üüritootlus on näiteks Lasnamäel kuus protsenti ja üle selle isegi," ütles Vahter.

"Kui vaadata Tallinna korterituru statistikat. Kui eelmise aasta lõpul olid kohati müügimahud 30-40 protsenti aastases võrdluses maas, siis praegu on ta tulnud kuhugi miinus 10 protsendi peale. Aga näeme ka seda, et aina rohkem tuleb inimesi panka kodulaenu küsima," ütles SEB panga analüütik Mihkel Nestor.

Samas on ooteasendisse jäänud uusarendajad ning ehituslube anti esimeses kvartalis välja pea neljandiku võrra vähem kui aasta tagasi.

"Väga suur müügimahtude langus sügisel muutis arendajad ettevaatlikuks. Kui vaadata ettepoole, usun, et arendajad võtavad ka teatava viiteaja, et järele mõelda, kui palju on mõistlik järgmisi projekte turule paisata, kuid kui jõuame tõesti müügimahtudelt tagasi sinna, kus olime enne jõnksu allapoole, siis ma usun, et ollakse valmis ka üsna kiiresti nende projektidega välja tulema," ütles Nestor.

Ka arendusega tegeleva 1Partner Kinnisvara juht tunnistab, et turul valitsev määramatus teeb ettevaatlikuks.

"Meil on paar projekti algusfaasis, kus meil on olemas ehitusluba, aga ei ole veel otsust langetanud, kas me alustame nendega või mitte. Sellist määramatust ja ei ole veel täpselt teada, milliste hindadega, kui suur peaks olema ettemüük selleks, et arendusega edukalt lõpule jõuda. Need asjad on veel kõik lahtised," sõnas Vahter.

"Käesolev aasta tulebki selline, kus püütakse müüa veel allesolevat. Alustatakse uusi arendusi ikka ka, aga mitte nii palju kui varem ja see aasta tuleb uusarenduste osas üsna vaikne aeg," ütles kinnisvarabüroo Uus maa analüütik Risto Vähi.