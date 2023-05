Kodulaenude intressimarginaal on märgatavalt langenud

Eesti Pank tõdeb, et eluasemelaenude intressimarginaal on langenud.

"Eluasemelaenude intressimarginaal ehk see osa, mis kuue kuu euriborile tavaliselt lisatakse, on viimastel kuudel olnud 1,7-1,8 protsenti. Veel paar aastat tagasi oli see ligi 2,5 protsenti," ütles keskpanga ökonomist Taavi Raudsaar.

Marginaal on langenud koos euribori tõusuga, mis suurendab pankade tulu laenuandmisest niigi. Kuid see pole ainus põhjus.

"Meil on mitu panka, kes tahavad täna kiiresti kasvada. See tekitab konkurentsisurvet ja seetõttu intressimarginaalid alanevad. Teiseks, eluasemelaenude nõudlus on viimasel ajal olnud pigem tagasihoidlik. Pangad peavad vähemate klientide pärast rohkem võitlema, mis suurendab konkurentsisurvet," selgitas Raudsaar.

Swedbanki eluasemelaenude valkonnajuht Anne Pärgma tõdes, et nende laenumarginaal on 1,83-1,84 protsendi tasemel ja pole oluliselt muutunud.

"Marginaalid on püsinud enam-vähem samal tasemel, hästi väike langus. Mis on olnud, on see, et meil on näiteks kampaaniapakkumine A-energiaklassiga vara soetamisel – kahe aasta jooksul on marginaal null protsenti," rääkis Pärgma.

Coop Pangas on marginaali langus olnud märgatav.

"Coop Pank alustab kodulaenu pakkumist marginaalist 1,7, aga keskmine läheb 1,8-1,9 protsendi juurde. Meie oleme väga jõudsalt oma marginaale alandanud, arvestades, et kaks aastat tagasi oli keskmine kodulaenu marginaal meil lausa kolm protsenti, eelmise aasta algul kaks, praegu oleme jõudnud tasemele 1,9 protsenti," rääkis Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova.

Samuti on kliendil mõtet minna juba olemasoleva laenu intressimarginaali alla kauplema.

"Juba pea aasta aega oleme näinud sellist trendi, et inimesed käivad rohkem varem võetud laenu intressimarginaali alla küsimas või mingil muul põhjusel refinantseerimas. See trend on olemas ja statistikast nähtud, et vähemalt mingil määral pangad tulevad neile vastu ja refinantseeritud laenude intressimarginaal on madalam," ütles Raudsaar.

"Marginaali saab üle vaadata sel juhul, kui see vastab täna väljastatava uue laenu tingimustele," ütles Pärgma. "Intressi ülevaatamine, sealhulgas refinantseerimine võib kaasa tuua täiendavaid kulutusi ja inimesed ei ole valmis neid reeglina kandma," lisas ta.