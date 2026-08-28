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Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest

Majandus
Ehitajad.
Ehitajad. Autor/allikas: Rene Suurkaev / ERR
Majandus

Eesti ehitusettevõtted ehitasid tänavu teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8 protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal, teatas statistikaamet. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6 protsenti.

Eesti ehitusettevõtted ehitasid teises kvartalis kokku 1,06 miljardi euro eest, sellest hooneid 665 miljoni ja rajatisi 399 miljoni euro eest. Mullu sama ajaga võrreldes ehitati hooneid 4,6 protsenti ja rajatisi (teed, sillad, sadamad, magistraaltorustikud, side- ja elektriliinid, spordiväljakud jms) 2,5 protsenti rohkem.

Kohalikul ehitusturul maht suurenes, välisriikides vähenes

Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar ütles, et ehitusturg taastub pikaajalisest kahanemisest ja teist kvartalit järjest ehitusmaht kasvas.

"Positiivne on ka see, et teises kvartalis suurenes kohalikul turul üle pika aja nii hoonete (6,8 protsenti) kui ka rajatiste (1 protsent) ehitus," lisas Sinisaar, kelle sõnul oli hooneehituse kasvu taga põhiliselt remondi- ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete järele on tuginedes väljastatud ehituslubadele juba pikemat aega kahanenud.

Välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete maht vähenes 2025. aasta teise kvartaliga võrreldes ligi kümnendiku võrra, mõjutatuna peamiselt hooneehituse vähenemisest. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahust oli kuus protsenti, aasta varem aga seitse protsenti.

Ehitusmahuindeks 2015-2026 Autor/allikas: Statistikaamet

Nõudlus uute eluruumide järele väheneb

Ehitisregistri andmetel lubati kasutusse 998 uut eluruumi, mida on enam kui neljandiku võrra vähem kui 2025. aasta teises kvartalis. Sarnaselt esimese kvartaliga olid populaarsemad elamutüübid kolme- kuni viiekorruselised korterelamud ja üksikelamud. Kõige rohkem valmis uusi eluruume Tallinnas ning Tallinna ja Tartu lähiümbruse valdades.

Nõudlus uute eluruumide järele jätkuvalt vähenes, kuid samas suurenes eramute osakaal. Ehitusluba väljastati 1346 eluruumi ehitamiseks, mida on 14 protsenti vähem kui aasta varem samas kvartalis. Eelistatuim elamutüüp oli teises kvartalis üksikelamu.

Kasutusse lubati 256 mitteelamut, kus kasulikku pinda on 151 800 ruutmeetrit. Kõige enam lisandus uut tööstus-, kaubandus- ja transpordihoonete pinda. Võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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