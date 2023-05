Korterite hinnad on aastaga langenud, aga huvi püsib tagasihoidlik

Korterite hinnad on aastatagusega võrreldes langenud 10 kuni 15 protsenti, magalakorterite hinnad ligi 20 protsenti, aga vaatamata väikesele elavnemisele püsib huvi ikkagi tagasihoidlik. Samas ei ole kõrge intress tekitanud veel probleeme kodulaenuklientidele.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman nendib, et Tallinna magalarajoonide tüüpkorterite hinnad on langenud kuni 20 protsenti ja praeguse seisuga tundub, et nõudlus jääb nõrgaks veel mõneks ajaks.

"Turul on pakkumiste arv suureks läinud, samas nõudlus ei ole väga suur, sest inimeste kindlustunne on madal. Pigem tundub, et me kelgutame laugelt, aga veel üksjagu pigem allapoole," rääkis ta.

Uusarenduste osas on hinnalangus olnud Soomani sõnul väiksem, küll tuuakse neid aga turule varasemast vähem.

"Uusarendusi on võimalik veel teatud piirini seisma panna või üldse turule mitte tuua ja täna on näha, et paljud arendajad ongi piduri peale pannud ja ei alustagi uute asjade ehitamist, mis hoiabki laojääki mõistlikus suuruses," selgitas ta.

"Enamus arendajaid uusi arendusi ei alusta. Mõned tugevamad arendajad, kes pakuvad soodsamat hinnaklassi, täna alustavad uute majadega ja seetõttu on müügis see kaup, mis on ehitusel või valmis saamas. Väga palju uut kaupa juurde ei tule ja tasapisi neid uusi asju müüakse ära," rääkis 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.

Ta märkis samas, et aasta algusega võrreldes on turul märgata elavnemist ning hinnalangus on jäänud 10 kuni 15 protsendi kanti.

"Hinnad ei ole langenud nii palju kui on ennustatud. Suurem langus on täna ära jäänud ja inimesed saavad oma laenukohustusega veel üsna hästi hakkama," ütles ta.

"Praegu üle 60 päeva eluasemelaenu võlglaste osakaal on imeväike, suurusjärgus 0,0. Inimesed küll pöörduvad, kui neil on makseraskused, aga nende peamised põhjused on töökoha kaotus või on ülelaenamisega tegemist," selgitas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Tema sõnul on laenuvõtmine kasvanud aasta algusega võrreldes umbes poole võrra. Aastatagusega võrreldes on mahud väiksemad, kuid keskmine laenusumma on kasvanud 113 000 eurolt 120 000 eurole.