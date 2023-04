Kallase ja Morawiecki sõnul tuleb Venemaa-vastaseid sanktsioone tugevdada

Eesti peaministri büroo teatel rõhutas Kaja Kallas vajadust jätkata Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamisega ja leida võimalusi Venemaa külmutatud vara kasutusele võtmiseks.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kutsus samuti sanktsioone tugevdama ning süüdistas Venemaad põllumajandustoodete turuga manipuleerimises.

"On selgelt näha, kuidas Venemaa proovib väljapressimist ja põllumajandusturu olukorda hallata. Oleme kontaktis Eesti ja teiste partneritega terves Kesk-Euroopas, et veenda ühelt poolt G7 riike ja teisalt Euroopa Komisjoni vajaduses

sekkuda ja hoida karme sanktsioone," rääkis Morawiecki.

"Meiesuguse piiririigi jaoks oleks lihtne, kui kehtestataks totaalne kaupade ja kaubanduse embargo Venemaaga, sest teame ju, et kaubavahetus on liikunud teistesse, kolmandatesse riikidesse, mis liiguvad edasi Venemaale, ning tegelik

probleem on sanktsioonidest kõrvalehiilimine. Selliste aukude sulgemiseks tuleb kogu aeg leida võimalusi. Loomulikult ei ole praegu totaalsel embargol poliitilist toetust," sõnas Kallas.