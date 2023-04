EL tahab nelja arengumaad Hiina ja Vene mõjust eemale meelitada

Euroopa Liit tahab tihendada suhteid Brasiilia, Tšiili, Kasahstani ja Nigeeriaga ning on koostanud dokumendi, milles on majandusbloki strateegiline lähenemine ja huvid iga riigi puhul ära toodud. Vastavat dokumenti arutavad Euroopa Liidu välisministrid esmaspäeval.

Euroopa Liit tahab kunagise Dale Carnegie raamatu eeskujul võita endale juurde sõpru ja mõjutada inimesi kaugetes maades. Euroopa Liidu ametnikud panid eelmine nädal ringlusesse konfidentsiaalse dokumendi, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidul teha eraldi tööd Brasiilia, Tšiili, Nigeeria ja Kasahstaniga, et Venemaad isoleerida ja hoida Hiinat ohjes.

Dokumendiga tutvunud Politico väitel usub Euroopa Liit, et suudab iga riigiga eelmainitud nelikust suhteid soojendada. Dokumendis vihjatakse võimalikele kaubanduskokkulepetele, kuid samuti pakutakse välja iga riigi jaoks eraldi pakkumisi energia, migratsiooni, majandusarengud ja julgeoleku küsimustes. Fookuses on präänikud, mitte karistusmeetmed.

Politico tõi esile, et kogu dokumendi ulatuses on viidatud Venemaa ja Hiina negatiivsele mõjule ja destabiliseerivale tegevusele. Dokumendis on kirjas, et Euroopa Liit on end leidnud konkurentsitihedast geopoliitilisest situatsioonist, kuna ei võidelda mitte ainult narratiivide üle, vaid ka selle üle, et mis on pakkumisel. Seega peab Euroopa Liit tegema parema pakkumise. Euroopa Liidu välisministrid peaks seda väljapakutud strateegiat esmaspäeval Luxembourgis arutama.

Ühe kõrgetasemelise Euroopa Liidu ametniku sõnul tähendab see dokument mitte ainult Euroopa Liidu välispoliitika põhimõtete muutmist, vaid ka üleüldist muutust, et kuidas asju tehakse. Ühe diplomaadi sõnul peab Euroopa Liit pakkuma atraktiivsemat alternatiivi kui Hiina pakutu. Samas näitab dokument, et kuidas Euroopa Liidu mõju on siiani olnud piiratud ning Ukrainat toetab sõjas Venemaa vastu siiski vaid lääneriikide tuumik.

Nelik on Politico sõnul hästi valitud, kuna nii Brasiilia kui ka Tšiili on maavaraderikkad riigid Ladina-Ameerika ning Nigeeria on Lääne-Aafrikas majanduslikult oluline keskus. Samuti on Kesk-Aasias paikneva Kasahstani maagaas ja nafta olulised.

Ühe Euroopa Liidu ametniku sõnul on poliitiliste liidrite seas kindel veendumus, et Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond on võtmetähtsusega, kuna sealsed riigid jagavad suurest Euroopaga demokraatlikke väärtusi.

Brasiilia puhul loodab Euroopa Liit, et Brasiilia soov olla tunnustatud globaalselt olulise riigina aitab Euroopa Liidul leida koostöökohti. Samas ei toeta Brasiilia Ukrainat Vene agressiooni vastu, mis dokumendi sõnastuses Euroopa Liidu murelikuks teeb. Samuti paneb Brüsselit muretsema Brasiilia suhtumine kliima- ja keskkonnateemadesse ning Euroopa Liidu sanitaarnõuetele. Euroopa Liit peab suhete puhul võtmetähtsusega oluliseks aga kaubandussuhteid ning üritab taas ellu äratada pikalt veninud Mercosuri kaubanduslepet ning selle tarbeks on Brasiilia võtmetähtsusega.

Tšiili puhul on Euroopa Liidu jaoks mure, et riigi uus president on väga vasakpoolne ning vabakaubanduslepetele vastu, kuid samas võib Tšiiliga leida ühisosa rohepoliitikas ja Ukraina toetamises. Samuti on dokumendi kohaselt Tšiili huvitatud Euroopa heaolumudelist, mis võib viidata Tšiili katsetele kirjutada valmis uus põhiseadus. Samas tunneb Tšiili sidemete vastu huvi ka Hiina, kelle mõjuga peab Euroopa Liit konkureerima.

Kasahstani puhul on fookuses Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaa vastu, millest ümberminekut püüab Euroopa Liit ära hoida. Kasahstan samas tahab vältida enda nafta tarneid läbi Venemaa ning soovib tarnida rohkem naftat Euroopa Liitu. Euroopa Liit võib siin olla abiks, kuna Kasahstan on ka ise huvitatud enamast koostööst Euroopa Liiduga ning soovib ka rohkem kõrgetasemelisi visiite majandusblokist ning toetust Kasahstanist läbi viidud reformidele. Präänikuks Kasahstani puhul võib dokumendi kohaselt osutuda viisavaba reisimine Euroopa Liitu.

Nigeeria samas näeb Euroopa Liitu kinnise viisaalana, mis nende suhtes on kehtestanud karmid viisameetmed. Seega otsib Nigeeria võimalusi suurendamaks legaalse migratsiooni võimalusi ja leebemaid viisareegleid. Samuti tekitab uusi võimalusi hiljuti valitud uus Nigeeria valitsus. Euroopa Liit samas legaalsest migratsioonist nõnda palju ei huvitu ning tahab teha enam koostööd energiamajanduse vallas, kus tahetakse Euroopa Liidu raha.

Ühe ametniku sõnul peab Euroopa Liit geopoliitika ajastul olema vähem naiivne ning mõtlema enam majanduslikult julgeolekule, mis nõuab kõikide saadaolevate meetmete strateegilisemat kasutamist.