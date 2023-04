Kaja Kallas: maksutõusudele pole keegi häid alternatiive pakkunud

Kallas ütles "Ringvaates", et teadis ette, et maksutõusud toovad endaga kaasa rohkelt kriitikat.

"See pahameel on täiesti arusaadav. Kui ma sain aru, et me peame tegema niivõrd rasked otsused, siis ma ei maganud mitu ööd järjest. Ja teades, mis tuleb, ütlesin ka oma meeskonnale, et pange kiivrid pähe ja kuulivestid selga, sest nüüd hakkab igalt poolt kriitikat kõvasti tulema ja see ei ole mitte leebe. Ja nii on ka läinud," rääkis peaminister.

Tema sõnul ei ole kellelgi samas olnud häid ideid, kuidas riigi tulusid suurendada.

"Samal ajal, kui ma saan aru sellest pahameelest, ma mõtlen, aga kas on alternatiive? Ma alati küsin, kas teil on häid mõtteid," ütles Kallas.

Saatejuht uuris seepeale, kas kellelgi on olnud sel teemal mõni hea mõte pakkuda. "Siiamaani ei ole olnud," vastas Kallas.

"See sama opositsioon, kes kritiseerib, annab kogu aeg sisse uusi eelnõusid, et toetusi tõsta ja sinna ritta, kust raha tuleb, kirjutab, et las rahandusministeerium teeb analüüsid. Tänaseks päevaks võiks olla kõigile selge, et igasugune toetuse tõstmine tuleb ikkagi maksumaksja taskust ja sa pead ütlema siis, mida üks või teine asi kokkuvõttes maksumaksjale maksma läheb," lisas Kallas.

Sõja ajal Ukrainast NATO liige ei saa

Kallas käis hiljuti visiidil Ukrainas, kus kohtus ka president Volodõmõr Zelenskiga.

Kallase sõnul on Ukraina presidendi mured seotud eelkõige laskemoona ja relvadega, aga ka NATO ja Euroopa Liidu liitumisega.

Kallas tõdes, et on selge, et kuni sõda käib, Ukraina NATO liikmeks ei saa, sest allianss ei soovi ise sõtta sattuda.

"Aga nad on selle taotluse esitanud ja NATO peab sellele taotlusele ka vastama.

Kui räägitakse mingite julgeolekugarantiide andmisest Ukrainale, siis ainus julgeolekugarantii, mis päriselt töötab, on NATO-liikmesus. Ja meie proovime omalt poolt liitlasi veenda, miks sellise selge perspektiivi pärast sõja lõppu peaks Ukrainale andma, et need sõnumid oleks selged. Ja teiselt poolt, Ukrainale jällegi räägime, mida nad peaksid ka oma retoorikas või veenmises tegema, et sinnapoole liikuda," selgitas Kallas.

Kallas rääkis, et Ukraina võimude sõnul ei tunne nad läänest otsest survet rahu sõlmimiseks. "Aga on selge, et nende edu lahinguväljal sõltub sellest, kui palju liitlased neid relvastusega toetavad," lisas peaminister.