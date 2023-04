Euroopa Komisjon tahab ravimituru reformiga ravimite hinnad alla tuua

Euroopa Liit on võtnud sihiks majandusblokis ravimite hinnad alla tuua ning laiendada nende kättesaadavust. Reformi eesmärk on luua ühtne ravimite turg, tagades kõikidele patsientidele üle Euroopa Liidu ohututele ja tõhusatele ravimitele õigeaegne ja võrdne juurdepääs taskukohaste hindadega. Samuti soovib komisjon vähendada oluliselt halduskoormust, lühendades ravimite müügilubade saamise tähtaegu, et ravimid jõuaksid niiviisi kiiremini patsientideni.

Need eesmärgid peaks Brüsseli hinnangul saama teoks, kui ravimiettevõtted tooks oma ravimid edaspidi kogu majandusblokis korraga turule ning ravimitele oleks ka sama toimeaimega ravimite poolt suurem konkurents. Tegu on viimase 20 aasta suurima farmaatsiavaldkonna reformiga Euroopa Liidus, teatas The Financial Times.

Euroopa Komisjoni ettepanekute kohaselt vähendatakse ravimite turueksklusiivsuse aastaid kümnelt aastalt kaheksa peale. Peale turueksklusiivsuse perioodi lõppu saavad konkureerivad ravimitootjad tuua turule sama toimeainega enda ravimid, mis tekitab tarbijatele suurema valiku ja konkurentsiolukorra. Samas on liikmesriikidest Saksamaa ettepanekute suhtes skeptiline, kuna Berliin kardab reformi edu korral farmaatsiatööstuse investeeringute mahu vähenemist.

Samas võidakse mõne ravimi puhul hoida turueksklusiivsust kuni 12 aastat, kui konkreetse ravimiga tagatakse mingid kindlad kriteeriumid, näiteks seni katmata meditsiinilise vajaduse lahendamine või kui üks ravim aitab mitut haigust korraga ravida. Kuigi farmaatsiatööstus on ettepanekuid kritiseerinud, rõhutas Euroopa Komisjon, et majandusblokis on turueksklusiivsuse reeglid märksa tootjasõbralikumad kui Ameerika Ühendriikides või Hiinas.

Ravimituru paketti tutvustas kolmapäeval Euroopa Komisjoni asepresident ja tervisevolinik Stella Kyriakides, kelle sõnul loodaks sedasi ravimite jaoks ühisturg. Ettepanekuid menetlevad edaspidi Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu. Komisjoni hinnangul peaks ettepanekute pakett vähendama Euroopa Liidus kulutusi ravimitele. Majandusblokis kulutati 2021. aastal ravimitele 230 miljardit eurot.

Ravimite Euroopa Liidus üheaegselt turule jõudmine võib väiksemates liikmesriikides oluliselt laiendada ka apteekides saadaval olevate ravimite hulka. Läti rahvusringhääling LSM juhtis tähelepanu, et Saksamaal, Austrias ja Taanis toodi 2015. aastast 2017. aastani turule rohkem kui sada uut ravimit, Lätis toodi samal ajal turule aga ainult 11 uut ravimit.

Kui Lääne-Euroopas on patsientidel võimalik osta ligikaudu 90 protsenti uutest ravimitest, siis Ida-Euroopa idaosas ja väiksemates liikmesriikides võib uutest ravimitest olla saadaval vaid 10 protsenti. Komisjoni ettepanekute kohaselt peaksid ravimid jõudma kogu Euroopa Liidus turule kaks aastat pärast heakskiidu saamist.

Ettepanekute paketti kuulub ka kohustuslik litsentsimissüsteem, mis võimaldaks rahvatervise hädaolukorra korral võtta vaktsiinide ja ravimite tootmine riikliku kontrolli alla. Euroopa Komisjon märkis oma teates, et koroonapandeemia tõi esile, kuidas ravimite ja vaktsiinide puudus näitas, mismoodi praegune õiguslik raamistik on puudulik. Euroopa Komisjon tahab suurendada ka Euroopa Liidu strateegilist autonoomiat ravimite vallas, kuna näiteks mitmeid olulisi ravimeid, näiteks paratsetamooli, imporditakse sisse väljastpoolt.