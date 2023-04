Leke: USA hinnangul suudab Venemaa sõda Ukrainas veel aasta rahastada

Hiljuti lekkinud USA luuredokumentidest ilmnes, et USA hinnangul suudab Vene Föderatsioon rahastada veel aasta oma sõda Ukraina vastu, kirjutas The Washington Post. Venemaa suudab USA hinnangul oma sõda rahastada isegi tugevate lääneriikide sanktsioonide kiuste.

Samuti seisis ühes luurehinnangus, et kuigi lääneriikide sanktsioonid on Vene eliidi äritegevust kahjustanud ning Vene eliit ei pruugi ise Venemaa kursiga Ukrainas nõustuda, ei lõpeta nad tõenäoliselt Vene presidendi Vladimir Putini toetamist.

The Washington Posti sõnul tundub see hinnang pärinevat märtsi algusest. Samuti hindas USA, et Moskva toetub tulude suurendamisel suuremale ettevõtluse maksustamisele, riiklikule varafondile ja Vene äride paindlikkusele.

Leht tõi esile, et konkreetses hinnangus ei võetud arvesse hiljutiste sanktsioonide mõju ega nafta hinnalae pikaajalist mõju. Venemaa tulud nafta müügist on võrreldes varasemaga vähenenud. Samuti ei ole antud hinnangus arvestatud teisi Venemaa sõjas püsimise eeldusi nagu näiteks laskemoona kulu ja vajadust värvata uusi sõdureid.

Lisaks sellele ilmnes, et Vene FSB ametnikud on mures Venemaal hoiustatud välisvaluuta vähesuse üle. Samuti kartsid FSB töötajad, et USA võib kehtestada sekundaarseid sanktsioone Hiina ettevõtetele, kel on ärisuhted Venemaaga ning seetõttu tuleb sellised suhted hoida salajasena.

Kuigi lekkinud salastatud hinnangus ei mainita süvitsi kasutatud allikaid, viitavad need pealtkuuldud sideühendustele, mis annab omakorda aimu, et USA saab ligi kanalitele, kus arutatakse sanktsioonide mõju piiramist.