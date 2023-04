Roheliste juhi valimisel kogus enim hääli Evelyn Sepp

Evelyn Sepp kogus hääletusel 27, Mihkel Kangur 25 ja Marko Kaasik 12 häält.

Roheliste põhikiri nõuab, et erakonnal on kaks juhti, seega on roheliste uued juhid Sepp ja Kangur.

Kuni 2014. aastani Keskerakonda kuulunud Sepp on olnud osa riigikogu IX, X ja XI riigikogu koosseisust. Viimastel valimistel roheliste ridades kandideerides sai ta 130 häält.

Erakonnale valiti ka uus juhatus, kuivõrd senine juhatus otsustas märtsi lõpus täies koosseisus tagasi astuda. Uude juhatusse valiti endised erakonna juhid Johanna Maria Tõugu ja Marko Kaasik, lisaks Rasmus Lahtvee, Timur Sagitov, Marti Soosaar, Alina Lerner-Vilu, Tuula Raidna, Egle Olesk ja Marek Mühlberg.

Riigikogu valimistel toetas erakonda üks protsent valijatest.

Mullu valis erakond juhtideks Johanna Maria Tõugu ja Marko Kaasiku.