Eesti ostab varitseva ründemoona Iisraelist

Eesti sõlmis lepingu varitseva õhuründemoona hankimiseks Iisraeli firmaga Israel Aerospace Industries (IAI). Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on hanke kogumaht üle 100 miljoni euro.

"Eesti kaitsevägi astub täna uude ajastusse. Sellise ründevõime olemasolu suurendab kindlasti oluliselt Eesti kaitsevõimet," ütles Pevkur.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp ütles, et riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase aasta jooksul parandanud Eesti kaudtule ja täppistule võimet ning varitsev õhuründemoon on üks osa sellest.

Ta märkis, et IAI on lubanud tarnida Eestile selle võime järgmisel aastal. Tema sõnul on kaitsevägi valmis selle võime pärast tarnet kohe kasutusele võtma.

Kaitseväe võimeloome jaoskonna ülem Kaarel Mäesalu ütles, et see hange tõstab oluliselt kaitseväe lahinguvõimet tulejõu osas. Tema sõnul on Eesti jaoks olulised nutikad lahendused ja täppisründevõime.

"Varitsev moon saab tegusteda erinevates ilmastiku tingimustes ja sobib meie kliimasse," ütles Mäesalu.

Ta ütles veel, et maaväe üksus, mis võime kasutusele võtab, saavutab oma võimekuse 2025. aastaks.

Lähiajal teostuva hankega saab kaitsevägi võime rünnata vastast õhuründemoonaga pikemalt distantsilt.