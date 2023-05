ERR Brüsselis: Euroopa Keskpanga nõukogu koguneb taas intresse arutama

Kõik viimased korrad, kui Euroopa Keskpanga nõukogu Frankfurdis kokku sai, oli üsna lihtsasti ennustatav, et intresse tõstetakse. Nüüd on aga õhus küsimused, kuidas edasi ja kas üldse ehk kas intressimäärasid tõestatakse ning kui jah, siis kui palju.

Pildi tegi omajagu segasemaks viimane Eurostati statistika. Nimelt hakkas euroala majandus taas kasvama, kuid suuremad riigid kogevad endiselt ligi seitsmeprotsendist inflatsiooni. Kuna selle vastu on Euroopa Keskpanga tööriistakastis ainult intresside tõstmine, siis läheb see tõenäoliselt taas käiku.

Kolmapäeval andis Reutersile üsna julge kommentaari Saksa Baader panga kapitaliturgude osakonna analüütik Robert Halver. Tema hinnangul tuleb jälgida intresside kasvutempot.

"Euroopa Keskpank jätkab intressimäärade tõstmist. Huvitav on see, kas 0,25 või poole protsendi võrra. Minu arvamus on, et 0,25, millele järgneb veel kaks sarnast tõstmist. See tähendaks intressimäärade tõusu lõppu eurotsoonis, mis oleks kindlasti positiivne. Keskpank ei suuda enam oma poliitikat nii stabiilselt ellu viia, kui vanasti Saksamaa keskpank sai," sõnas Halver.

Tema hinnangul oleks intressimäärade tõusu lõpp heaks uudiseks aktsiaturgudele. Eriti kõrgtehnoloogiasektori aktsiatele.

Et Halveri ennustus vähemasti neljapäeva osas võib käiku minna, usub ka mitu ajalehtedega Financial Times ja Wall Street Journal rääkinud eksperti. Sellele võiks viidata ka USA Föderaalreservi kolmapäevane teade samuti tõsta intressimäärasid 0,25 protsendi võrra. Samuti anti märku, et sellega võib tõus läbi olla.

Kuivõrd ameeriklased alustasid Euroopa Keskpangast veidi varem, siis võiks eeldada, et Frankfurt lõpetab ka oma töö veidi hiljem. Mis tegelikult juhtub, on selge juba pärastlõunal.