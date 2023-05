Serbias hukkus järjekordses tulistamises kaheksa inimest

Serbias hukkus tulistamise tõttu kaheksa inimest Mladenovaci linnas. Lisaks sai intsidendis vähemalt 10 inimest viga. Mladenovac asub pealinnast Belgradist 42 kilomeetrit lõuna pool.

Serbia siseminister Bratislav Gasic nimetas tulistamisjuhtumit terroriaktiks. Tegu on lühikese aja jooksul juba teise tulistamisega Serbias. Vähem kui 48 tundi tagasi toimus Serbias koolitulistamine, milles hukkus kaheksa õpilast ja üks turvatöötaja.

Serbia kohaliku meedia teatel toimus õhtul Mladenovacis ühes kooliõues tuline sõnavahetus ning kahtlusalune naasis sündmuskohta hiljem relvaga ja tulistas sellega suvaliselt möödujate pihta. Serbia RTS-i teatel oli hukkunute hulgas ka üks politseinik ja tema õde, vahendas Reuters.

21-aastase kahtlusaluse leidmiseks on kaasatud 600 Serbia politseinikku. Tunnistajate sõnul on politsei üles seadnud kontrollpunkte ja kontrollivad liiklust.

Serbias algab reedel kolmepäevane ametlik leinaperiood kolmapäeval toimunud koolitulistamise tõttu.

Kuigi Serbias on karmid relvakontrolli seadused on riigis siiski tugev relvakultuur, mis on eriti levinud maapiirkondades. Peale koolitulistamist kolmapäeval teatas Serbia valitsus, et relvalubade väljastamine peatatakse kaheks aastaks ning vaadatakse üle ka seni väljastatud relvaload ning kuidas relvaomanikud oma relvi hoiustavad.

Peale Balkani sõdasid 1990ndatel on paljudel tsiviilisikutel Serbias enda valduses militaartarbeks mõeldud relvastust.