Tšehhi president kutsus üles Praha massitulistamist mitte kuritarvitama

Koolitulistamises sai surma 13 ja vigastada 25 inimest. Sündmuskohalt leiti ka tulistaja surnukeha. Politsei kinnitusel sooritas ta enesetapu.

Ajalootudengist ründaja oli kooli priimus, kes, nagu nüüd välja on tulnud, kannatas ilmselt vaimsete probleemide käes. Paar tundi enne veretööd ülikoolis oli ta tapnud oma isa ning arvatakse, et just tema tulistas nädal tagasi metsas surnuks ka veel ühe mehe ning tema kahekuuse lapse.

"Alguses oli paar pauku. Ma isegi ei saanud aru, et see oli tulistamine. Siis järsku jooksid filosoofiateaduskonna hoonest välja üliõpilased ja õppejõud," kirjeldas rünnaku tunnistaja Ivo Havranek.

Et rünnak oli põhjalikult läbi mõeldud, sellest kõneleb sotsiaalmeediasse jäetud teadaaanne. Ründaja pidas seal venekeelset päevikut, milles tunnistab, et vihkab maailma ja tahab teha nii palju haiget kui võimalik ja et teda inspireeris 14-aastane vene tüdruk, kes kuu alguses oma kodumaal samasuguse rünnaku korraldas.

"Ma olin samal ajal oma teaduskonnas, mis asub umbes 20 minuti kaugusel filosoofiateaduskonnast, kunstiteaduskonnast. Ja ma olin klassis, kui üks mu kursusekaaslane /.../ vahendas uudist. Ma arvan, et kõik olid lihtsalt šokiseisundis. Selliseid asju siin ei juhtu," ütles USA-st pärit tudeng Justin Douglas Hart.

"Mul pole veel teo motiivist arusaama. Ma räägin tublist õpilasest, kes sai inspiratsiooni järjekordsest jõledast teost mujal maailmas," sõnas politseiülem Martin Vondrasek.

Hambuni relvastatud tulistajal oli mitu relva omandatud täiesti seaduslikult.

"Ma ei saa aru, kuidas selline inimene saab endale hankida relva. Kas ta ei pea läbima psühholoogilisi teste?" küsis Karli ülikooli vilistlane Kristyna Borecka.

Laupäev on kuulutatud Tšehhis leinapäevaks.

"Ma kutsun kõiki üles seda tragöödiat mitte kuritarvitama, et seda ei kuritarvitataks poliitiliselt, et seda ei kasutataks politsei ründamiseks, et seda ei kasutataks valeinformatsiooni levitamiseks. Ja see üleskutse on kõigile – poliitikutele, meediale, kodanikele, kõigile, kellel on juurdepääs sotsiaalmeediale, sest sellises olukorras vajame eelkõige vaoshoitust ja ühtekuuluvust," kõneles Tšehhi president Petr Pavel.