Eesti Energia puhaskasum kasvas esimeses kvartalis aastaga 85 protsenti

Eesti Energia puhaskasum kasvas esimeses kvartalis mullu sama ajaga võrreldes 85 protsenti 142,6 miljoni euroni, müügitulu kasvas kaks protsenti 582,7 miljoni euroni. Ettevõtte investeeringud aastaga enam kui kahekordistusid 159,5 miljoni euroni, peamiselt läksid need tuule- ja päikeseparkide rajamisse.

Elektri müügimaht püsis esimeses kvartalis 2022. aasta esimese kvartaliga samal tasemel, moodustades 2,9 teravatt-tundi.

Üle poole elektrist ehk 57 protsenti müüs ettevõte väljaspool Eestit ehk Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas. Kõige rohkem kasvas elektri jaemüük Leedus (17 protsenti) ja Poolas (18 protsenti).

Ettevõtte normaliseeritud EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli esimeses kvartalis 202,3 miljonit eurot ehk 59 protsenti suurem kui mullu samal perioodil. Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli esimeses kvartalis 142,6 miljonit eurot, mis on 85 protsenti suurem kui mullu.

Esimeses kvartalis investeeris kontsern taastuvenergiasse 92 miljonit eurot, mis on võrreldes mullusega 78,5 miljoni euro võrra ehk ligi seitse korda rohkem.

"Kevad on näidanud, et elektrihinda aitab madalamale tuua taastuvenergia toodang. Selle kasvatamiseks tegime esimese kvartali suurimad investeeringud, 92 miljonit eurot, taastuvenergia ettevõtte Enefit Green kaudu just tuule- ja päikeseparkide rajamiseks," ütles Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm. "Nende investeeringute toel rajame Eestis Purtse tuule- ja päikeseparki, Sopi-Tootsi tuuleparki ning Leedus Kelme, Akmene ja Šilale tuuleparke."

Kuigi kontserni taastuvenergia toodang kasvas esimeses kvartalis 30 protsendi võrra 539 gigavatt-tunnini, siis kogu elektritoodang kahanes 21,9 protsenti 1298 gigavatt-tunnile.

Taastuvenergia kasvu mõjutasid peamiselt aastaga lisandunud uued tuulepargid Eestis ja Leedus, aga ka puidujäätmete kasutamise suurem osakaal soojuse ja elektri tootmisel Enefit Poweri soojuselektrijaamades. Esimeses kvartalis tootis kontsern 42 protsenti elektrist taastuvatest allikatest.

Elektritoodangu vähenemist mõjutas peamiselt madal elektri turuhind ja kõrge CO2 heitmekvootide hind, mistõttu ei pääsenud kõrge süsinikuheitmega põlevkivijaamad turule. Toodangu vähenemisest olenemata moodustas tütarettevõtte Enefit Poweri toodang esimeses kvartalis ligikaudu 70 protsenti kogu Eestis toodetud elektrist. Sellest ligi 45 protsenti tootis Auvere elektrijaam.

Ettevõte maksis esimeses kvartalis maksudeks ja keskkonnatasudeks 127 miljonit eurot, millest 27 miljonit moodustasid erinevad otsesed maksud ja 100 miljonit eurot CO2 emissioonikulu turuhinnas.