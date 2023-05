Demineerijad leidsid Järvamaalt 2500 lõhkemata lennukipommi

Veebel Mario Maripuu kaitseväe demineerimiskeskusest rääkis, et enne ala puhastamist tuli koguda infot ja töötada läbi arhiivid, käia kohapeal maastikuluurel, teha proovikaevamine ning saada vastavatelt ametitelt kooskõlastamised.

Rahvusarhiivist leitud andmete järgi asus 1944. aastal praktiliselt samas kohas lennukipommide ladustamis ala, kus sel nädalal demineerijad oma otsimisoperatsiooni käigus 2500 lõhkemata lennukipommi leidsid.

"Siin lähedal, teisel pool maanteed oli sakslaste lennuväli ning peale nende lahkumist tegeles lennukipommide hävitamisega venelaste üksus. Eelmise aasta oktoobris proovikaevamise käigus leidsime üle 60 lõhkekeha, talvel võtsime võsa maha ning sel nädal saime metallotsijate ja rasketehnika abil ala ohutumaks muuta," lisas veebel Maripuu.

Puhastatud ala asub Järvamaa kutsehariduskeskuse maadel ning kuigi metsatukk, kus otsimistöid korraldati, ei ole aktiivses kasutamises, kujutasid leitud vanad lõhkekehad endast ohtu.

"Savine pind justkui konserveeris need lennukipommid, mida pea kaheksakümmend aastat tagasi siin lohakalt hävitada püüti. Väga hästi on säilinud nii pealmine kiht, kust on näha näiteks tehase markeering ja aastaarvud, kui ka kestade sees olev lõhkeaine, mis on ka täna lõhkevõimeline," ütles veebel Maripuu.

Leitud lennukipommid hävitavad demineerijad kaitseväe keskpolügoonil.

Teisipäeval alanud harjutusel osales kokku 13 demineerimisspetsialist kaitseväe demineerimiskeskusest ning Päästeameti pommigrupist.

Demineerijad tuletavad meelde, et lõhkekeha leides ei tohi seda puudutada. Leiust tuleb minna eemale ning teavitada leiust helistades numbril 112.