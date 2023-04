Julgeolekuekspert Saks: Venemaa kaotab päevas 1500 sõdurit

Venemaa kaotab Ukrainas päevas 500 meest langenutena ja 1000 haavatutena - see on ka Venemaa mastaabiga riigi jaoks väga suur arv, rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks "Vikerhommikus".

Saks ütles, et kõige mastaapsemad lahingud käivad Ukrainas endiselt Bahmutis, kus Venemaa on pakkunud Ukrainale võimaluse pidada kurnamislahinguid.

"Midagi sellist, kui oli Mariupol sõja alguses, ainult et nüüd pole Bahmutis Ukraina vägede sissepiiramise ohtu. Venemaa kaotab päevas 500 meest langenutena, millele lisanduvad haavatud. Selles sõjas on suhe üks-kahele ehk haavatuid tuleb juurde päevas 500 ja kokku langeb päevas välja vähemalt 1500 meest. See number võib olla veelgi suurem, kui lisada haigestunud jm," sõnas Saks.

1500 meest päevas pole ka Venemaa jaoks väike number ja Saks avaldas imestust, et sellele vaatamata Venemaa sellises tempos rünnakuid jätkab.

"Ja ega inimmassist üksi pole kasu. Vaja on relvastada ja välja õpetada ja see kvaliteet on Venemaal halb. Ukrainal kvaliteet on samas tõusmas, sest ta on välja õpetamas reserve. Seega ma ei muretseks selle pärast, et Ukrainal oleks inimesi puudu. Põhiprobleem on neile relvastus ja laskemoon," sõnas Saks.

Ukraina peastaap on välja toonud, et Venemaa on kaotanud sõjaga üle 180 000 mehe. Rääkides Ukraina kaotustest tõi Saks välja Ukraina kaitseministri hiljutised sõnad, et Ukraina kaotused rindel on olnud väiksemad kui hukkunute arv Türgi maavärinas. Seal hukkus umbes 50 000 inimest.

Venemaalt tulnud sõnumeid, et nad taas suurendavad Wagneri üksuste rolli sõjas nimetas Saks infooperatsiooniks. Tema sõnul on Wagner Vene relvajõudude osa ja opereerib nende korraldustel. Wagnerit tugevdatakse tema sõnul aga sellepärast, et nad on ränki kaotusi kandnud.

Kevad toob Ukrainas Saksa hinnangul kaasa sõjategevuse elavnemise ning enne arvatavat Ukraina vastupealetungi algust võib ka Venemaa teha omalt poolt rünnaku katse, et tugevdada oma positsioone. Samas on Venemaa reservid nii napid, et uutes kohtades ta pealetungi avada ei suuda.