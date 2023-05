Saks: Moskva saab Bahmutis propagandavõidu, aga linna jääda on keeruline

Venemaa saab Bahmuti enda kontrolli alla võtmisega väikese propagandavõidu, kuid mõistab samas, et sinna linna püsima jäämine on Vene vägedel väga keeruline, ütles julgeolekuekspert Rainer Saks "Ukraina stuudios".

Ida-Ukrainas Bahmuti kohta on tulnud vastuolulisi sõnumeid – Venemaa väitel on nad linna enda kontrolli alla saanud, Ukraina väitel kontrollivad Kiievi väed veel väikest osa linnast.

Saksa sõnul käib sõda piirkonnas edasi, kuigi ilmselt on Bahmuti elamupiirkonnad 99 protsendi ulatuses Venemaa käes. "Lahingud lähevad seal edasi ja see, et Venemaal õnnestus elamute piirkond enda kätte saada, ei muuda selles sõjalises pildis suurt midagi," märkis ta.

Üldine pilt Bahmuti piirkonnast näitab Saksa sõnul seda, et Vene armee ei ole Ukraina kaitsest läbi murdnud ja ei pääse Bahmutist edasi.

"Ta on need viimased paneelelamud vist enda valdusesse saanud või kontrollib tulega neid viimaseid, vahet ei ole, aga sealt edasi ta ei pääse. Ukraina kaitse on taandunud natukene, aga on täiesti terve ja jätkab võitlust. See tähendab, et Ukraina väed jätkavad Vene vägede blokeerimist," rääkis Saks.

"Ja mis on kõige tähtsam, et Bahmutis peeti kurnamislahinguid. Ukraina hävitas seal väga suure osa Vene armee ründevõimelistest vägedest Venemaa talvise-kevadise pealtungi jooksul ja kurnas välja Vene väed. Võib-olla mitte täielikult, mingid ründevõimekused on veel võib-olla säilinud, aga suurem osa sellest on kadunud. Ja see oligi see, et ohverdati üks linn selleks, et mitte ohverdada teisi linnu, kuhu Vene väed oleks läbimurde korral võinud edasi liikuda," lisas ta.

Saks ütles, et Venemaa saab Bahmuti langemisega küll väikese propagandavõidu, kuid võrreldes varasemate kordadega sellest väga suurt kära ei tõsteta, sest Moskva mõistab, et linna püsima jäämisega võib neil olla tõsiseid probleeme.

Saksa hinnangul võivad Vene väed jääda Bahmutis Ukraina vägede piiramisrõngasse, kui nad lohakad on. Samas ei ole Vene väed viimastel kuudel sõdinud nii hooletult nagu eelmisel aastal.

"Kaotused on suured. Ma olen kindel, et Vene väejuhatus tõenäoliselt seda linna niimoodi sõgedalt rünnanud ei oleks, vaid on poliitiline korraldus see linn hõivata, mis on kaasa toonud Vene poolele tohutud kaotused," ütles ta.

"Aga praeguses faasis Vene vägede olukord Bahmutis võib kujuneda ohtlikuks ja seda nad ilmselt ka tajuvad ja sellepärast mingit väga suurt võidutantsu ei ole lööma hakatud."

Saksa hinnangul ei planeeri Venemaa kohe rünnakut Bahmutist edasi. Kui seda siiski teha tahetakse, on tal vaja juurde soomusväge ja regulaarüksusi.