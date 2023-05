Raskesse kõhutõppe haigestunuid võib Kuressaares veelgi lisanduda

"Kui eile õhtul ütlesime, et 10 inimest on EMO-sse pöördunud, siis hommikuks on kaheksa inimest juurde tulnud. Ja me oleme hospitaliseerinud kaks inimest, kellest üks on raskes seisundis. Ta on vana inimene," rääkis Laane "Terevisioonis".

Enamasti on pöördujad olnud ühest Kuressaare elamurajoonist, aga mitte kõik.

"Sümptomiteks on väga tugev oksendamine ja väga tugev kõhulahtisus. Mõnel on ka tugevad kõhuvalud ja osadel patsientidel on ka palavik. Ja ka põletiku näitaja tõus, millest tuleb kahtlus, et tegemist on bakteriaalse infektsiooniga," sõnas Laane.

Ta ütles, et proovide tulemused peaksid tulema lõunaks. Siis saab ka teada, kas tõele osutub kahtlus, et tegemist on Escherichia coli (E.coli) põhjustatud soolenakkusega.

Laane sõnul on kaks põhilist ravimeetodit - üks on vedeliku asendamine kas mineraalvee või teega. Ja teisalt puhkus, mis aitab organismil taastuda. Kui inimesel on väga tugev kõhuvalu, siis tuleb tal võtta ka valuvaigisteid.

Kui tegemist on coli-bakteriga, siis võib selle peiteaeg olla kolm kuni kaheksa päeva ehk Lanne hinnangul võib haigestumisjuhtumeid veelgi lisanduda.

"12 tundi on reeglina väga tugevad sümptomid. seega on ööpäev kõige kriitilisem ja eriti ohus on vanemad inimesed. Need, kes ei saa voodist välja. Ka väikestele lastele on ta ohtlik. Aga kiirabi on väljas käinud ka 40-aastaste juures ehk me ei saa tuua välja kindlat vanusegruppi," rääkis Laane.

Terviseamet selgitab välja võimalikku haigestumise põhjust, kuid praegu ei viita andmed, et tegemist oleks ühel üritusel või sündmusel osalenutega. Terviseameti hinnangul võib olla haigestumine seotud vee saastumisega, kuid enne kui ei ole selgunud proovide tulemused, soovitab amet hoiduda Kuressaare ühisveevärgist tuleva vee tarvitamisest ning juua pudelivett. Äärmisel juhul tuleb vesi enne tarvitamist läbi keeta (vähemalt 10 minutit), mis hävitab suure osa sarnaseid sümptomeid tekitavatest saasteallikatest.

Saaremaal koole esmaspäeval ei suleta, kuid lastel palutakse kodust keedetud joogivesi kaasa võtta.