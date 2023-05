Härma: ka teisipäeval ei tasu Kuressaares veel kraanivett juua

"Asi ei ole veel kontrolli all. Viimase ööpäeva jooksul pöördus Kuressaare haigla EMO-sse rohkem inimesi kui eelmisel ööpäeval," ütles Härma teisipäeval "Terevisioonis".

Teisipäevahommikuse seisuga oli viimase ööpäevaga pöördumisi 18, ööpäev enne seda tuli Kuressaare haiglasse kõhuhädadega 14 inimest.

"Uusi nakatumisi tuleb küll peale, aga olukord ei ole nii keeruline, Kuressaare haigla tuleb toime," märkis terviseameti asejuht.

Küsimusele, kui kaua peavad Kuressaare elanikud veel kraanivee joomisest hoiduma, vastas Härma, et teisipäeva jooksul tasub veel olla pudelivee peal ja kraanivesi enne joomist vähemalt 10 minutit läbi keeta.

Ta avaldas lootust, et teisipäeval laekuvad proovid näitavad juba e-coli bakteri kadumist veest ning õhtul saab teatada olukorra leevenemisest. Aga enne terviseameti teavitust ei tasu siiski Kuressaares veel kraanivett juua, rõhutas Härma.

Tuleb ka arvestada, et kui peres on nakatunu, siis see võib nakkus ka mustade käte ja muud moodi teistele üle kanduda, mistap tuleb olla ettevaatlik, lisas ta.

Küsimusele, mis võis nii laia nakatumise põhjustada, ütles Härma, et kõik asjaolud viitavad siiski veevarustuse reostumisega kanalisatsiooniveega, kuid täpset sündmuste järjekorda alles uuritakse.

Härma rõhutas ka seda, et süüdlase leidmisest tähtsam on paika panna protseduurid, kuidas sarnase sündmuse kordumisel tuleb käituda ning mida ette võtta.

Ta kinnitas ka, et Kuressaare Veevärk teeb terviseametiga koostööd ning alustas juba esmaspäeval töödega, mille käigus tühjendati veevärk ja puhastati see klooriga.