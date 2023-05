Kuressaare haigla kiirabijuht teavitas massilisest kõhutõppe haigestumisest

Kuressaare linna piires on massiline haigestumine kõhulahtisuse, oksendamise ja kõhuvaluga, teatas Kuressaare haigla erakorralise meditsiooni osakonna (EMO) juht Mihkel Laidna.

Laidna kirjutas sotsiaalmeedias, et esialgse info põhjal võiks haigestumiste laine olla seotud veevärgiga. Muud ühist nimetajat haigestunutel leida ei suuda.

"Kolle on selgelt lokaliseerunud Kuressaare linna piiresse. Täpsema info saamiseni võiks hoiduda kraanivee tarbimisest. Või vähemalt keetke see läbi," soovitas EMO juht.

Tema sõnul ei ole hetkeseisuga haigustekitaja teada, kuid olukord peaks selgemaks saama umbes ööpäevaga.

Laidna rääkis Saarte Häälele, et laupäeva keskpäevani oli olukord rahulik, siis aga hakkas inimesi EMO-sse saabuma. Ta saatis terviseametile info enam kui paarikümne haigestunu kohta ning haiged ollakse perekondade kaupa.

Kõik haiged on Kuressaarest, domineerivaks sümptomiks on oksendamine, aga vähemalt pooltel inimestel on ka kõht lahti ja tugev kõhuvalu.

Laidna kinnitusel ei ole see kindlasti seotud mingi konkreetse üritusega ja haiguspuhangu põhjustas tõnäoliselt kolmapäevane veekatkestus Kuressaares, mille tagajärjel veesüsteem reostus.

Lisaks Kuressaarele on haigestumistest teada ka Orissaarest ja mujalt maapiirkondadest.