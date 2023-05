Kristina Kallas: Slava Ukraini uurimine on hea ja õige

Küsimusele, kas Eesti 200 kriminaaluurimise algatamise valguses peaks midagi Lehtmega ette võtma, vastas Kallas, et seda tuleks küsida Eesti 200 juhilt Lauri Hussarilt. Samas ütles Kallas, et ta kiidab uurimised heaks. "Need uurimised on head ja õiged, selle pärast, et siis ju selgub, mis seal juhtunud on," rääkis Kallas.

Seniks kuni Lehtme tegevuse osas kriminaalmenetlus kuhugi jõudnud ei ole, ei ole ka Kallase hinnangul tema suhtes tarvis midagi ette võtta. "Ootame ikkagi uurimistulemusi," rääkis Kallas.

Kallase sõnul Eesti 200 juhatus seni Lehtme tegevust eraldi arutanud ei ole.

Lisaks Eestis algatatud kriminaalmenetlusele on Ukrainas algatatud kriminaalasi Slava Ukraini ja selle Ukraina partnerite tegevuse uurimiseks. Samuti on Slava Ukraini nõukogu tellinud revisjoni, mis peaks MTÜ rahaasjadesse selgust andma. Teisipäeva õhtul kutsus Slava Ukraini nõukogu Lehtme uurimise ajaks juhatusest tagasi.