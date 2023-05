Tallinna linnavalitsus kehtestas ERR-i uue telemaja detailplaneeringu

Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütles, et ERR-i uue hoonega luuakse terviklik raadio-, uudiste- ja telekompleks.

"Väljapoolt vaadetes jääb hoonete maht samaks, sest kaks maja ehk raadiomaja ja uudistemaja jäävad alles ning uus hoone tekib nende hoonete vahele jäävale parkimisplatsile," ütles Lippus.

Ta selgitas, et detailplaneeringuga on lubatud ehitada kuni kahe maa-aluse ja kuni kuue maapealse korrusega hoone, mis põhineb paari aasta eest läbi viidud arhitektuurikonkursil, mille autor on Kadarik Tüür Arhitektid.

Lippus lisas, et uue telekompleksi puhul on palju tähelepanu pööratud jalakäijasõbralikule ümbrusele.

"Ja mis kindlasti linna jaoks ka oluline, et hoolimata uue hoone kavandamisest, jääb kompleksis dominantseks mälestisena kaitse all olev raadiomaja."

Lippus avaldas ka heameelt, et linna vaatest liikus protsess kiiresti ehk detailplaneeringu kehtestamiseks kulus kolm aastat. See on tema sõnul suund, kuhu linn ka teiste planeeringutega on liikumas.

"Meil on hea meel ka selle üle, et Tallinna kesklinn saab ühe funktsiooni võrra rikkamaks ja see ei liigu kesklinnast välja," sõnas Lippus.

Roose: kopp sügisel maasse, esimesed telesaated uuest majast sügisel 2026

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et tänane päev on väga oluline teetähis rahvusringhäälingu arengus.

"2012-15 renoveeriti raadiomaja, 2015-17 uudistemaja. Seejärel oli küsimus, mida teha täielikult amortiseerunud telemajaga? Peale mitmete hinnangute võtmist oli selge, et erinevalt kahest esimesest objektist, osutuks telemaja kapitaalne remont kallimaks, kui uue ehitamine. Lisaks sellele, et uus maja on pea poole väiksem, on ta planeeritud efektiivsema, keskkonnasõbralikuma ja säästlikumana. Moel, mida vanas tööstushoones polegi võimalik ellu viia," selgitas Roose.

Seetõttu kuulutati 2018. aastal välja uue telekompleksi arhitektuurikonkurss, 2019 sõlmiti võitjaga projekteerimisleping.

"2020-2023 menetlesime detailplaneeringut, mille tänase kehtestamisega jõudsime valmis kõik vajalikud eeltööd ehituse peatseks alustamiseks. Eeldusel, et saame lahendatud mitmete eelnevate valitsuskabinettide poolt lubatud rahastamise küsimuse, soovime juba lähiajal välja kuulutada ehitushanke. Selle eduka toimumise korral oleks võimalik juba selle aasta sügisel alustada reaalse ehitustegevusega, elik rahvakeeles - lüüa kopp maasse!"

Kui see teostub, siis võiks Roose sõnul 2026. aasta sügisel sündida telesaated juba ERR-i uues telemajas.

"Omalt poolt teeme kõik, et see plaan õnnestuks!" lubas ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.