Roose: uue telemaja ehitus võiks alata sügisel

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu kultuurkapitali ja hasartmängumaksu seaduse muudatuse, mis võimaldab muuhulgas ühe uue objekti ehitamise lisaks tähtsatele kultuuriobjektidele. Nii kultuuriministri kui ka riigikogu kultuurikomisjoni hinnangul saab nüüd alustada ERR-i uue telemaja ehitust kultuurkapitali rahast.

Erik Roose ütles, et kohe, kui seadus on jõustunud, kuulutatakse ehitushange välja.

"Lõpuks on käes see päev, kus tundub, et õige pea hakkame ehitama uut telemaja. Tuleb veel oodata ära, kui kultuuriminister teeb vastava ettepaneku kultuurikomisjonile, aga ma olen kuulnud, et ta on kinnitanud, et see ettepanek lähiajal tuleb. Ja pärast seda sisuliselt, kui seadus on jõustunud, pärast Kadrioru allkirja, asume me kohe sellega töösse, et me kuulutame välja suure ehitushanke," kinnitas ta.

Roose sõnul võiks ehitusega alustada juba tänavu ning esialgsete arvutuste järgi läheks maja valmimiseni kuni kolm aastat.

"Väga esialgsed eelkalkulatsioonid ütlevad umbes nii, et ehituse algusest on optimaalne või usutav aeg kaks ja pool aastat. Nii et alla kahe kindlasti ei suuda, aga kindlasti ka üle kolme aasta ei tahaks teha. See on see ajagraafik," ütles ta.

"Aga nüüd sõltub sellest, mis päeval kopp maasse läheb. Ehitushange on suuremahuline, rahvusvaheline, nii et see tegelikult võtab kolm kuni viis kuud tänasest päevast nagunii, nii et me räägime tegelikult sügisest, sügis-talvest praegu selle ehituse algusega," lisas Roose.

Uue telemaja projekti Roose sõnul plaanis muuta pole, sest see on niigi praegusest telekompleksist kolmandiku võrra väiksem ehk 25 000 ruutmeetrist on saanud 15 000 ruutmeetrit. Uue maja maksumust on Roose sõnul lõpuni keeruline prognoosida.

"See sõltub ju hanke tulemustest. Aga hetke ehitusturu seis on selline, et võib-olla sel aastal siiski on väike lootus, kuna suurobjekte tehakse praegu väga vähe või ei tehta üldse, siis tegelikult võib olla selline huvitav, ostjale kasulik olukord, kus võib-olla ehituse hind ei pruugi olla nii kallis kui kardetakse. On väike lootus siiski see, et pakkujaid tuleb ja et pakkumised võivad olla pigem mõistlikud," rääkis Roose.

Osa uue telemaja rahastusest peaks tulema vana maja müügist.

"Kuna osaliselt me rahastame seda ehitust ka oma maja müügist, siis plaan on see, et me me selle vana kompleksi, mis on tõesti asukoha mõttes ju super asukoht Tallinna kesklinnas, proovime võõrandada võimalikult kasumlikult ja siis jääda ise seda kas rentnikuna või mingi lepingu alusel teatud perioodiks loomulikult kasutama. Ja pärast seda, kui uus maja on valmis, siis kolime ära ja anname nii-öelda võtmed või kogu selle territooriumi loodetavasti uuele omanikule üle," selgitas Roose.