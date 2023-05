IMF: USA maksejõuetus tooks kaasa tõsised tagajärjed maailmamajandusele

"USA maksejõuetuse võimalikud tagajärjed hõlmavad kõrgemaid intressimäärasid ja suuremat ebastabiilsust. USA-s toimuvad arutelud ajal, mil maailmamajanduses on olukord väga raske. Meie hinnang on, et maksejõuetuse korral oleksid väga tõsised tagajärjed mitte ainult USA-le, vaid ka maailmamajandusele. Me julgustame mõlemaid osapooli tulema kokku, et jõuda kiiremas korras kokkuleppele," ütles neljapäeval IMF-i pressiesindaja Julie Kozack.

Joe Bideni administratsioon pole endiselt kongressi vabariiklastega jõudnud kokkuleppeni, mille tulemusel tõstetakse riigivõla ülempiiri. Mõlemad osapooled on eelarvekärbetes eriarvamusel.

USA rahandusminister Janet Yellen hoiatas juba pühapäeval majanduskatastroofi eest, kui kongress ei tõsta riigivõla ülempiiri.

Vabariiklased nõuavad praegu kulutuste kärpimist. USA riigivõlg on praegu 31,4 triljonit dollarit. USA jõudis riigivõla ülempiirini juba jaanuaris. Biden ja kongressi juhid saavad uuesti kokku reedel.

Alates 1960. aastatest on riigivõla ülempiiri tõstetud 80 korda.