Biden kaalub USA maksejõuetuse vältimiseks kongressist möödaminemist

USA president Joe Biden tõstatas pühapäeval võimaluse kasutada maksejõuetuse vältimiseks põhiseaduslikku võimu, kuna kõnelused vabariiklaste juhtidega on ummikus.

"Ma ei saa tagada, et nad ei sunni midagi pöörast tehes peale maksejõuetust," ütles Biden Hiroshimas G7 tippkohtumisel pressikonverentsil.

"Kaalun 14. parandust seoses küsimusega, kas meil on juriidilist võimu minna kongressist mööda," lisas president viitega klauslile, mille kohaselt riigivõlakehtivust ei saa kahtluse alla seada.

Biden nimetas vabariiklaste ettepanekuid võlakriisis vastuvõetamatuteks.

"Nüüd on vastaspoolel aeg oma äärmuslikelt seisukohtadelt edasi liikuda, sest suur osa sellest, mida nad on seni välja pakkunud, on õigupoolest vastuvõetamatu," ütles Biden.

USA esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy ütles, et reedesed läbirääkimised maksejõetuse ärahoidmiseks on takerdunud ja kõnelustes tehakse paus. "Jah, me peame pausi tegema," ütles McCarthy USA kongressis ajakirjanike küsimustele vastates.

Valge Maja teatas enne seda, et kongressi vabariiklaste ja demokraadist presidendi Joe Bideni meeskonna vahel on endiselt märkimisväärsed erimeelsused läbirääkimistel USA võlalae üle katastroofilise maksejõuetuse ärahoidmiseks.

"Eelarveküsimustes on erakondade vahel tõelisi erimeelsusi ja kõnelused saavad olema keerulised," edastati Valge Maja avalduses. "Presidendi meeskond teeb kõvasti tööd mõistliku parteiülese lahenduse nimel, mis võiks läbida esindajatekoja ja senati," lisati teadaandes.

Vabariiklased nõuavad kulutuste piiramist. "Me ei saa järgmisel aastal rohkem raha kulutada. Peame kulutama vähem. See on lihtne," ütles McCarthy.

USA valitsust võib kuu aja pärast ees oodata maksejõuetus, kui kongress ei tõsta riigivõla ülempiiri. USA riigivõlg on praegu 31,4 triljonit dollarit.