Kristina Kallas: õpetaja arvamusavaldus Putini kohta oli õige

Narva õpetaja Alina Vorontšihhina arvamusavaldus Putini kohta oli õige ja õpetajal oli õigus seda teha, ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Minister on palunud kooli direktorilt lahkumisavalduse esitanud Vorontšihhina asjas seletuskirja.

Kallas täpsustas, et Vorontšihhinat ei lastud lahti, ta esitas lahkumisavalduse. "Aga tegelen selle teemaga praegu, olen palunud kooli direktorilt seletuskirja," ütles Kallas. "See ei ole kindlasti aktsepteeritav, et lapsevanemad survestavad õpetaja niimoodi nurka ja lahkuma," lisas ta.

"Õpetajal on õigus oma arvamust avaldada ja direktor peab õpetajat kaitsma selliste rünnakute eest. Ja see [Vorontšihhina] arvamusavaldus oli igati õige ja õigus õpetajal seda teha oli. Ma üritangi kooli direktoriga selgust saada, mis seal tegelikult juhtus selle kümneminutilise vestluse käigus, mida direktor õpetajaga pidas," sõnas Kallas.

Narva Vanalinna riigikooli noor muusikaõpetaja Alina Vorontšihhina läks 9. mail Narva jõe äärde promenaadile, et väljendada oma sõjavastast hoiakut, kuid sattus seetõttu surve alla, mistõttu lahkub ametist.

Õpetaja jäi promenaadil videole, kus kandis T-särki kahemõttelise loosungiga "Путин х***ло", mida võib tõlgendada ka kui "Putin on m***", kirjutas Delfi neljapäeval.

Kooli direktori Tatjana Salu sõnul oli ta palunud õpetajal oma seisukohta lapsevanematele selgitada, mille peale esitas Vorontšihhina lahkumisavalduse.