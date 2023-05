USA üritab võimalikku immigrantide tulva vältida uute tingimustega

Immigrandid on Mehhiko piirilinnadesse kogunenud juba mitu päeva ja oodanud seal USA pandeemiaaegsete sisenemisreeglite aegumist. Viimasel ajal on piiriametnikud kinni pidanud umbes 10 000 inimest päevas. Järgnevatel nädalatel võib see arv märkimisväärselt kasvada.

"Üritasime eile õhtul piiri ületada. Nad saatsid meid tagasi, aga loodetavasti saame täna sisse," rääkis Dominikaani Vabariigist pärit immigrant Zequelina Cuevas.

USA sisejulgeolekuministri Alejandro Mayorkase sõnul on valitsus reeglite aegumiseks valmis ja loonud uued tingimused. Sisenemisloata lõunapiirile saabujad peavad nüüd tõestama, et nad palusid enne kaitset mõnes teises riigis, või seisma silmitsi karmide tagajärgedega.

"Inimesi, kes saadetakse seaduste kogu 8. jao alusel riigist välja, ootab ees vähemalt viieaastane USA-sse sisenemise keeld ja neile võidakse esitada kriminaalsüüdistus, kui nad üritavad uuesti piiri ületada," ütles USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas.

Mayorkase sõnul kavatsetakse Kesk- ja Lõuna-Ameerikas avada sada vastuvõtukeskust, et menetlustegevus USA lõunapiirilt eemale viia. Nende valmimine võtab aga aega. "Me mõistame, milliste väljakutsetega me tõenäoliselt järgmiste päevade ja nädalate jooksul silmitsi seisame. Need võivad olla väga rasked," ütles ta

Immigrantide õiguste eest seisvate organisatsioonide hinnangul pole valitsuse poliitika lõunapiirile saabujate suhtes õiglane ja nad kavatsevad uued reeglid kohtus vaidlustada.

"Meie seadus ütleb, et nii kaua, kui USA pinnale astutakse asüüli taotlemiseks, siis see pole ebaseaduslik sisenemine," sõnas immigrantide toetuskeskuse Las Americas asejuht Jennifer Babaie.

Lõunapiirile on saadetud ka tuhandeid sõjaväelasi, neist osad föderaalvalitsuse, teised osariikide liidrite poolt.

"Need 1500 sõjaväelast, kelle president piirile saatis, teevad paberitööd. Nad pole tegelikult piiril ega ürita seda kaitsta," sõnas vabariiklasest Texase kuberner Greg Abbott.

President Joe Bideni administratsiooni tegevust on kritiseeritud ka kongressis. Poliitikute sõnul on valitsus pandeemiaaegsete reeglite aegumisest teadnud juba tükk aega, kuid nende lahendused pole piisavad. Samas puudub ka kongressis üksmeel, kuidas edasi minna ja milline peaks välja nägema immigratsioonireform.