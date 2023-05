Zelenski kohtus pühapäeval ka Macroniga

Oluline 14. mail kell 22.54:

- Prantsuse meedia: Zelenski külastab pühapäeva õhtul Prantsusmaad;

- ISW: Ukraina on Bahmuti läheduses tagasi võtnud ligi 15 kilomeetrit;

- Venemaa teatas kahe oma ohvitseri hukkumisest Bahmuti lähistel;

- Zelenski väisab esimest korda sõja jooksul Saksamaad;

- Venemaa ründas Ukraina Eurovisiooni esindaja kodulinna;

- Ukraina hävitas ööpäevaga üle 30 Vene drooni.

Zelenski külastab pühapäeva õhtul Prantsusmaad

Ukraina president Volodõmõr Zelenskit saabus pühapäeva õhtul Pariisi.

Zelenski võtsid Vélizy-Villacoublay lennujaamas vastu peaminister Elisabeth Borne ja välisminister Catherine Colonna, sealt edasi suundus ta kohtuma president Emmanuel Macroniga.

Ukraina teatas vaenlase positsioonide hõivamisest Bahmuti äärelinnas

Kiiev teatas pühapäeval, et Ukraina väed on Ida-Ukrainas Bahmuti äärelinnas vallutanud enam kui kümme Vene vägede positsiooni, vahendas BNS.

"Täna on meie üksused hõivanud üle kümne vaenlase positsiooni Bahmuti põhja- ja lõunaservas," ütles asekaitseminister Hanna Maljar sotsiaalmeedias. "Vangi on võetud sõdureid vaenlase erinevatest üksustest."

"Igaüks, kes teab tegelikku olukorda ja on seal, mõistab praegu toimuva tõsidust," lisas Maljar.

Tema sõnul jätkusid Bahmutis "ägedad" lahingud ning venelased üritasid edasi liikuda ja "kõike" oma teel hävitada.

Bahmuti rünnakut on juhtinud Vene palgasõdurite rühmitus Wagner, mille juht Jevgeni Prigožin on süüdistanud Vene regulaarvägesid oma positsioonide hülgamises.

Pärast kuudepikkust ummikseisu on Kiiev valmistunud tagasi vallutama Donetski ja Luhanski oblasteid riigi idaosas ning Hersoni ja Zaporižžja oblasteid lõunaosas.

ISW: Ukraina on Bahmuti läheduses tagasi võtnud ligi 15 kilomeetrit

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) ülevaate järgi on Ukraina viimase kolme päevaga Bahmuti ümbruses tagasi võtnud ligikaudu 15 kilomeetrit territooriumi.

#Ukrainian forces continue to counterattack in the #Bakhmut area amid unconfirmed claims of further marginal Ukrainian gains southwest of the city as of May 13. Our latest: https://t.co/U1doC4AKmr pic.twitter.com/4bFIXFeB0Q

Venemaa teatas kahe oma ohvitseri hukkumisest Bahmuti lähistel

Venemaa teatas pühapäeval, et Ukraina idaosas Bahmuti lähistel toimunud lahingutes hukkus kaks tema kõrget ohvitseri.

Harukordse tunnistusena oma kaotustest lahinguväljal teatas Vene kaitseministeerium, et Ida-Ukraina lahingutes hukkusid 4. motoriseeritud laskurbrigaadi komandör polkovnik Vjatšeslav Makarov ja armeekorpuse komandöri asetäitja sõjalis-poliitilise töö alal polkovnik Jevgeni Brovko.

Zelenski külastab esimest korda sõja algusest Saksamaad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski maandus pühapäeva öösel Berliinis, selgus tema Twitteri kanali postitusest. Ukraina liider püüab tugevdada peamiste liitlaste toetust Venemaa sissetungi vastu.

"Juba Berliinis," säutsus Zelenski pühapäeval veidi pärast südaööd, saabudes Itaaliast, kus ta kohtus laupäeval Itaalia peaministri ja paavst Franciscusega.

Zelenski kohtub eeldatavasti hiljem Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja tema julgeolekukabinetiga, enne kui suundub Lääne-Saksamaale Aachenisse, et vastu võtta Euroopa heaks tehtud teenete eest prestiižne Karl Suure auhind.

Viimati külastas Ukraina liider Saksamaad Müncheni Julgeolekunõukogu ajal eelmise aasta veebruaris vahetult enne sõja puhkemist.

Saksamaa teatas laupäeval 2,7 miljardi euro suurusest sõjalisest abist Ukrainale, mis on suurim pakett pärast Venemaa sissetungi, ning lubas Kiievi abistamist jätkata nii kaua kui vaja. Riik on vastu võtnud ka umbes miljon Ukraina põgenikku.

Tõenäoliselt soovib Zelenski otse kantsler Olaf Scholzilt teada saada, kuidas ta näeb sõja lõppemist, ütles Saksamaa välissuhete nõukogu asedirektor Christian Moelling Reutersi vahendusel. "Kas Saksamaa tahab Ukraina võitu või piisab sellest, et sõda lõppeks?" ütles ta. "Zelenskile on oluline kuulda otse kantslerilt, mida ta arvab."

Laupäevasel kohtumisel paavst Franciscusega palus Zelenski paavsti toetust Ukraina rahuplaanile ja aidata Ukrainasse tagasi sealt küüditatud lapsi. Kiievi hinnangul on ligi 19 500 Ukraina lapse viidud Venemaale või Krimmi.

I thank Germany for the largest military aid package since the beginning of the full-scale Russian invasion.



German air defense systems, artillery, tanks and infantry fighting vehicles are saving Ukrainian lives and bringing us closer to victory.



Germany is a reliable ally!…