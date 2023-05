Kuressaare veeproovid on paranenud, vee puhtaks tunnistamine võtab aega

Kuressaare Veevärk jätkab kokkuleppel terviseametiga proovide võtmist kuni kolmel järjestikusel korral on proovid puhtad. Kui vee puhtus saab kinnitust, saadab terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse.

Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett.

Terviseamet kutsub Kuressaare inimesi oma veetrasse puhastama, märkides, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis, mistõttu on läbivoolutamine väga oluline.

Tulemuste paranemisest olenemata võib haigestunute arv lähiajal püsida. Nakkushaiguste puhul avalduvad sümptomid pärast inkubatsiooniperioodi, mis sõltub haigustekitajatest, E.coli patogeensete serotüüpide puhul on inkubatsiooniperiood kuni 10 päeva. Ühtlasi võib inimene nakatuda rohkem kui ühe haigustekitajaga ning korduvalt võivad esineda sarnased sümptomid, mida põhjustavad erinevad haigustekitajad.

Terviseamet märkis, et jätkuvalt on väga oluline kinni pidada hügieeni ja toiduohutuse reeglitest, sest suvisel perioodil esineb tavapärasest rohkem soolenakkusi.

Neljapäeval paigaldati Kuressaare linna kolme asukohta veepaagid, millest Kuressaare elanikud saavad soovi korral endale puhast joogivett võtta. Punktid on avatud iga päev kuni probleemi lahenemiseni kell 10–20. Joogivee saamiseks tuleb kaasa võtta oma anum.

Kuressaare keskväljak (Elisa poe juures)

Kuressaare, Mooni tn 2 (Jyski poe parkla)

Kuressaare, J. Smuuli 1 (Tooma poe parkla)

Antav kogus isiku kohta ei ole piiratud, kuid vallavalitsus palub vett võtta mõistlikus koguses joomise ja söögitegemise tarbeks.