Esialgsed andmed: Türgi presidendivalimistel tuleb teine voor

Uudisteagentuuri Anadolu ja telekanali CNN vahendatud ametlikel andmetel oli Erdogan pärast enam kui 96 protsendi valimissedelite kokkulugemist kogunud 49,4 ja opositsiooniliider Kemal Kilicdaroglu 44,9 protsenti häältest.

Erdogan teatas ise juba, et on vajadusel valmis valimiste teiseks vooruks.

"Me ei tea veel, kas valimised on esimeses voorus läbi, aga kui inimesed viivad meid teise vooru, siis me austame seda," ütles Erdogan oma toetajatele.

President teavitas ühtlasi, et tema valitsev konservatiivne liit on võitnud enamuse parlamendis.

Valimistel hääletati ka 600-kohalise parlamendi üle. Parlamendivalimiste tulemusi ei peeta siiski nii märkimisväärseks, kui presidendivalimisi, sest Türgi praeguses süsteemis suudab president otsustamisel parlamendist niiöelda üle sõita.

Kilicdaroglu lubas ööl vastu esmaspäeva, et võidab valimiste teise vooru pärast seda, kui peaaegu täielikud tulemused näitasid, et kumbki kandidaat ei saanud vajalikku 50 protsenti häältest.

Kui meie rahvas saadab meid teise vooru, siis me võidame teises voorus absoluutselt kindlasti. Tahe muutusteks ühiskonnas on suurem kui 50 protsenti" ütles Kilicdaroglu.

Valimisaktiivsus küündis esialgsetel andmetel 90 protsendini.