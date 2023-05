Reformierakond valmistub obstruktsiooni jõuga lõpetamiseks

"Meil oli just fraktsiooni koosolek. Meie inimeste tunnetus oli, et riigikogu peab saama oma põhiseaduslikku õigust ja kohustust täita," rääkis Keldo. "Üks riigikogu liikmete õigus, esitada arupärimisi, ei saa prevaleerida või ületada kõiki teisi riigikogu õigusi ja kohustusi."

Keldo sõnul tuleks taastada riigikogu töövõime ja selleks on võimalused olemas.

"Need on istungi juhataja pädevuses. See tuleb istungi juhatajalt küsida, et kuidas täpselt ta seda istungit juhib. Küll aga on selgelt kirjas, et istungi juhataja ülesanne on tagada riigikogu töö ja kord riigikogus. Sellest lähtuvalt on juhatajal ka omajagu kaalutlusõigust," rääkis Keldo.

"Tuleb taastada riigikogu põhiseaduslik õigus vastu võtta otsuseid ja seadusi. See on meile ühiselt pandud kohustus ja õigus. Ja see tuleb tagada," lisas Keldo. "Minu isiklik hinnang on see, et iga päev, iga tund, mis riigikogu ei tee oma valijatelt saadud mandaadi tööd, on minu arust maksumaksja raha raiskamine."

Keldo sõnul ei oska ta täpselt ütelda, kuidas ja millal peaks riigikogu juhataja obstruktsiooni lõpetama, lisades, et Reformierakonna fraktsiooni juhina ta selliste asjadega ei tegele.

"Meie arutame seda, kuidas seaduseelnõusid saaks arutada, kes fraktsiooni poolt peab kõnesid, kes kirjutab arvamusartikleid. Fraktsiooni ülesanne on viia ellu kokkulepitud poliitikat. Fraktsiooni ülesanne on selgitada avalikult inimestele meie tehtu põhjuseid. Riigikogu juhatuse ja esimehe ülesanne on tagada riigikogu töö ja mõistlik toimetamine," ütles Keldo.

Õigushinnang lubab

Sotside juhi Lauri Läänemetsa sõnul on riigikogu õigusosakond andnud hinnangu, et tõepoolest on võimalik riigikogu istungi juhatajal selline obstruktsioon lõpetada. Samas on Läänemetsa hinnangul siiski hulk lahtiseid küsimusi seoses obstruktsiooni lõpetamisega.

"Kui seda arupärimiste ja seaduseelnõude üleandmist nii-öelda jõuga reguleerida ja seal seda võimalik teha on, lihtsalt küsimus on selles, kas ja kuidas me siis ütleme, et mitu eelnõu. Kas iga riigikogu liige saab üldse eelnõu esitada või mitte, et sellised küsimused on veel jätkuvalt õhus. Neile vastuseid ei ole," ütles Läänemets.

Koalitsiooninõukogu koguneb esmaspäeval kell 13 edasisi samme läbi rääkima.

"Me täna arutame, et mismoodi siis demokraatia pool tagatud on. Üks on nüüd see, kuidas praegu opositsioon-koalitsioon hakkama saab, aga teine küsimus on see, et alati nii selle opositsiooni poolt tehtud uuel obstruktsioonil on mõju riigikogu töökultuurile ja nüüd ka vastusammudel on mõju," rääkis Läänemets.

"Neid peaks hindama. Ära tuleb hoida kõik sellised asjad, kus me lähi- või kaugemas tulevikus riigikogu töökultuuri väga negatiivsel muudame. See võib ka omakorda jälle uute raskusteni viia. Seal on päris palju veel küsimusi, et kui seda jõuga teha, siis millised erinevad lahendused on nendel asjadel, mis sellega kaasnevad," ütles Läänemets.