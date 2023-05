Ministeerium teeb teatrite rahastamise korda mitmed muudatused

Ühe muudatuse järgi tõstetakse koondhinne ehk lävend 70-lt 75-le sajast võimalikust, mis tähendab, et teater, kelle koondhinne jääb alla selle, toetust ei saa. Hindamiskriteeriume on kokku 11. Eelnõus märgitakse, et lävendit on vaja tõsta, sest kuivõrd eelarve on piiratud ja taotlejaid aasta-aastalt rohkem, peaks raha saama ikkagi tugevaimad taotlejad.

Kultuuriministeeriumi kultuurinõunik Laur Kaunissaare ütles ERR-ile, et "surve taotlusvoorule on suur" ja seetõttu see muudatus tõesti tehakse.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et "etendusasutuste esindusorganisatsioonid on korduvalt rõhutanud kunstilise taseme kui ühe olulisema kriteeriumi hindamise vajadust, mistõttu ei ole põhjendatud toetada etendusasutusi, mille kunstilist taset on hinnatud metoodika kohaselt alla keskmise hinde".

Samas tekib hindamiskomisjonil õigus määrata tegevustoetus ka kaheks järjestikuseks aastaks.

"Et komisjonil tekiks õigus kaheaastaseks rahastuseks, peab olema teater kogunud 85 punkti sajast. Loogiline on, et kui rahastusotsus tehakse kaheks aastaks, siis hinnatakse ka seda, millised plaanid on kaheks aastaks," lausus Kaunissaare.

Teise kalendriaasta tegevustoetuse summa ei saa eelnõu järgi olla suurem esimeseks kalendriaastaks määratud summast.

Kaunissaare sõnul on muudatused selleks, et hindamise reeglid lähevad täpsemaks. Näiteks eristumise tingimuse puhul lisati senisele žanrilisele eristumisele sihtgrupiline eristumine.

Üks muudatus on see, et algupärandite puhul soovitakse hinnata osakaalu viimase kahe majandusaasta uuslavastuste, mitte planeeritavate uuslavastuste hulgas. Muudatus võimaldab komisjonil hinnata juba esietendunud lavastuste algupärandite osakaalu. Planeeritava etendustegevuse kunstilise taseme hindamise asemel soovitakse hinnata loominguliste plaanide ja visiooni kunstilist huvitavust, veenvust ja realistlikkust.

Kooskõlastusi ootab kultuuriminister Heidy Purga selle nädala lõpuks.

"Peale ettepanekuid on (määruse) allkirjastamine ministri poolt ja saatmine Riigi Teatajasse ja taotlusvooru väljakuulutamine, mida teeme võimalikult kiiresti. On mõned protseduurid enne seda, aga et (taotluste) vastused oleksid sügise alguse pole, siis peab protsess algama esimese poolaasta sees," lausus Kaunissaare.

Eelmisel aastal võeti vastu uus etendusasutuse seadus, mille eesmärk oli muuta rahastust läbipaistvamaks, ja teatritele jagati raha kunstiliste kriteeriumite alusel pandud punktide järgi, kuid uue rahastusmudeli järgi jagatavad summad erinesid märgatavalt senistest. Näiteks Tallinna Linnateater, kes sai toetust saanud teatritest ekspertidelt kõige vähem punkte – 72 punkti – oleks saanud poole vähem tegevustoetust kui 900 000 eurot, mis ta sai riigilt mullu.

Pahameele ennetamiseks ja selleks, et üleminekut sujuvamaks teha, kasutas toonane kultuuriminister Piret Hartman ühekordselt ligi 850 000 euro suuruses täiendavaid vahendeid teatritele lisaraha maksmiseks.