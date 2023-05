Moldova tahab SRÜ-st lahkuda

Moldova parlamendi spiiker Igor Grosu teatas esmaspäeval, et Moldova alustab taandumist Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) parlamentaarsest assambleest. Spiikri sõnul on tegu esimese sammuga, millega Moldova alustab SRÜ-st lahkumist. Grosu juhtis tähelepanu, et peale Ukraina otsust SRÜ-st 2018. aastal lahkuda on Moldova ülejäänud organisatsioonist geograafiliselt eraldatud. Grosu rõhutas, et peale Venemaa barbaarset rünnakut Ukrainale ei saa SRÜ-d enam nimetada kogukonnaks, vahendas Moldova portaal NewsMaker.

Grosu ütles, et peale 30 aastat SRÜ-s töös osalemist on selge, et see pole aidanud Moldoval lahendada konflikti Transnistrias. Samuti pole see aidanud eemaldada Vene relvajõudude üksuseid Moldova territooriumilt ning liikmesus pole Moldovat kaitsnud ka majandusembargode ega energiakandjate najal ellu viidud väljapressimiste eest, vahendas Moldova riiklik uudisteagentuur Moldpress.

Igor Grosu sõnul pidas ta enne SRÜ parlamentaarsest assambleest lahkumise algatamist mitmeid kõnelusi nii Moldova kodanike, presidendi, PAS parlamendifraktsiooni ja valitsuse esindajatega. Moldova parlamendi spiiker märkis, et tegu on esimese sammuga ning järgmisi samme kaalutakse parlamendis ja Moldova valitsuses.

Vene Föderatsiooninõukogu liige ja endine pikaaegne diplomaat Grigori Karasin nimetas Moldova parlamendi spiikri teadet poliitiliseks mänguks. Karasin juhtis tähelepanu, et Moldova pole enda esindajat saatnud SRÜ parlamentaarse assamblee kohtumistele juba viimased pool aastat, vahendas Newsmaker.

Endiseid Nõukogude Liidu liikmesriike koondav SRÜ asutati 1991. aastal ja Moldova liitus sellega 1994. aastal.