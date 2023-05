Koduarestis Tšernov: Lehtme oli teadlik Eesti annetuste kuritarvitamisest

Mittetulundusühingu Slava Ukraini raha väärkasutamisest Eesti poolt teavitanud Oleksander Tšernov ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale" ja "Pealtnägijale", et tegevjuht Johanna Maria Lehtme oli teadlik Eesti annetuste kuritarvitamisest.

Slava Ukraini annetuste väärkasutamisest nõukogu teavitanud Oleksander Tšernovi pidas nädalavahetusel Dnipropetrovski oblasti politsei kinni ja ta viibib praegu koduarestis. Mehe sõnul kardab ta oma elu pärast, sest on kursis annetuste kuritarvitamisega. Mees kirjeldas "Pealtnägijaga" koostöös valminud intervjuus, kuidas näiteks skeemitati toidupakke koostades.

"Ma teadsin, mis summa läks nende pakkide ostmiseks ja kui palju raha kulutati. Ma sain aru, kui palju raha jäi arvele, seda enam, et ühte asja, seda ei ostetud üldse, see võeti laost. See oli lihakonserv. Seda reaalselt ei ostetud, aga arve esitati," rääkis Tšernov.

Mehe sõnul teenis IC Construction, mille tegelikuks kasusaajaks peetakse Hennady Vaskivi, nii ainuüksi 4000 toidupaki pealt ligi 7000 eurot vaheltkasu. Veelgi suurem vahe tegelike kulude ja esitatud arvete vahel on seotud geriljakiirabide ümberehitamisega. Kui sügise alguses ostetud autod olid korralikud, siis novembris soetatud masinaid iseloomustas mees sõnaga vanaraud.

Tšernov hakkas omal käel autode hinda uurima ja sai teada, et Norrast osteti need 1200 euro eest.

"Aga hind oli 7400. Ma rääksin sellest Hennadyle, et Maksim ostab väga kalleid ja kehvi autosid. Ma rääkisin sellest isiklikult Johannale ja ma rääkisin talle, et ütlesin seda ka Hennadyle, et masinad on halvad," lausus Tšernov.

Tšernovi sõnul tehti rindele saadetavate autodele pisiremont ning värviti need üle tasuta. Suurem remont tuli kinni maksta, kuid need arved jäid mehe kinnitusel tublisti alla 1000 euro.

"Ma nägin arveid 30 000, 28 000 grivnat, 37 000, see sõltus auto olukorrast, kuni 1000 eurot jämedalt võttes, 850 eurot, ma isegi 1000 eurot ei näinud, ma arvan et oli 850–900 eurot. arve Slava Ukrainile esitati (arve) 3500 eurot," lisas ta.

Kui seni on Slava Ukraini juht Johanna Maria Lehtme väitnud, et ta polnud IC Constructioni ja Hennady Vaskivi skeemidega tuttav, siis Tšernovi sõnul see nii ei olnud.

"Ta teadis kõike, sest ta oli Hennadyga heades suhetes, ta teadis kõike. Ta reaalselt teadis kõike. Ta teadis autodest, et 3500 (eurot) oli kompensatsioon, sest Eestis maksab ümberehitamine 6000 või 6500, Ukrainas 3500, aga tegelikult 1000. Et Maksimi ostetud autod on kehvad, teadis, sest ma ütlesin, toidupakkidest teadis," rääkis Tšernov.

"Aktuaalne kaamera" proovis teisipäeval korduvalt Johanna Maria Lehtmet kätte saada nii meilisti, SMS-i, e-kirja kui ka vahendaja kaudu.

"Fraktsiooni esimehena ma tean, et ta puudub täna ja võib-olla ka järgmised päevad tervislikel põhjustel. Minu teadmist mööda on ta uuringutel," ütles Eesti 200 fraktsiooni juht Marek Reinaas.