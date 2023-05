Justiitsministeerium plaanib konkurentsijärelevalvet tugevdada

Eesti torkab Euroopa Liidus silma sellega, et siin pole konkurentsiamet, erinevalt naaberriikidest, kartelle tuvastanud. Põhjus on seniste konkurentsireeglite nõrgas järelevalves ja killustatud seadusandluses. Nüüd saatis justiitsministeerium kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanib Eesti konkurentsijärelevalvet tugevdada.

Uus seadus kaotab senised menetlusliigid, asendades need uue menetlusliigiga, mis tugineb senisele haldusmenetlusele, kuid sellega kaasnevad konkurentsiametile samad õigused, mis kehtisid seni väärteo- ja kriminaalmenetluses. Seadus võiks jõustuda järgmise aasta juunist.

"Kui praegu konkurentsirikkumisi, näiteks kartelle või monopoolse seisundi kuritarvitamisi, võidakse uurida mitmes eri menetluses, näiteks järelevalvemenetluses või väärteomenetluses või on võimalik ka kuritegudena uurida, siis edaspidi luuakse ühtne konkurentsijärelevalvemenetlus," ütles justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Heddi Lutterus.

"Kui väärteomenetluses ei ole võimalik teha trahve või viia läbi uurimisi ettevõtete ühenduse, näiteks kontserni suhtes, seda saab teha ainult konkreetse juriidilise isiku või ühingu suhtes, siis uues menetluses võib see menetlusalune isik olla näiteks ema- ja tütarettevõttest koosnev ühendus," lisas ta.

Trahviks võib olla maksimaalmääras kuni kümme protsenti ettevõtte või ettevõtete ühenduse üleilmsest käibest, ütles Lutterus.

Justiitsminister Kalle Laanet lausus, et eesmärgiks on, et kui tekivad kahtlused konkurentsialastes rikkumistes, oleks menetlus võimalikult lihtne ja kiire.

"Eelnõu on hetkel kooskõlastusringil teistes ministeeriumites ja kui kooskõlastusringilt tagasi jõuab ja me oleme sisse viinud, kui on tulnud, muudatusettepanekud või tähelepanekud või märkused, siis läheb edasi valitsusse. See saab olla lähinädalate periood," ütles Laanet.