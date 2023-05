Moldova Gagauusia piirkond valis venemeelse juhi

Moldova autonoomne Gagauusia piirkond kinnitas teisipäeval nädalavahetusel toimunud valimiste tulemuse, mille kohaselt on Gagauusia uus juht Evgenia Gutul. Gutul soovib parandada suhteid Moskvaga. See viib piirkonna tõenäoliselt konflikti Moldova euroopameelse valitsusega, kes on Gagauusia valimiste korrektsuse kahtluse alla seadnud.

Lõuna-Moldova autonoomne Gagauusia piirkond valis endale teisipäeval juhiks Evgenia Gutuli, kes soovib Moskvaga suhteid parandada. See viib Gagauusia tõenäoliselt konflikti Moldova euroopameelse valitsusega.

Gagauusia juhi ehk Baškani ametikohale kandideerisid ainult venemeelsed kandidaadid, kelle vahel gagauusid nädalavahetusel oma valiku tegid. Evgenia Gutul sai nendel valimistel 52,39 protsenti häältest, vahendas Moldova portaal Newsmaker. Gagauusia parlament kinnitas nende valimiste tulemuse.

Moldova peaminister Dorin Recean ja teised Moldova valitsusametnikud on samas valimistulemused kahtluse alla seadnud, kuna valimistega on nende sõnul seotud mitmed ebakõlad. Receani sõnul on eeskirjade rikkumisest avalikult rääkinud ka Moldova politsei ja prokuratuur, vahendas Reuters.

Gagauusia juhiks valitud Evgenia Gutul kuulub Moldova opositsioonilisse Sor parteisse, mis on korraldanud mitmeid proteste Moldova praeguse valitsuse vastu. Moldova põhiseaduskohus peaks kolmapäeval otsustama Sor partei keelustamise küsimuse üle. Selle erakonna juht, ärimagnaat Ilan Sor, mõisteti eelmisel kuul tagaselja 15 aastaks vangi. Sori süüdistatakse miljardi dollari varguses Moldova pankadest 2014. aastast 2015. aastani. Ilan Sor elab praegu Iisraelis.

Evgenia Gutuli valimine Gagauusia juhiks tekitas küsimusi ka Moldova meedias. Näiteks küsis Moldova 1 korrespondent Gutulilt, et milline on tema senine sissetulek ja elatis. Gutuli sõnul tingis selle edukas abiellumine, vahendas NewsMaker. Sama portaal juhtis tähelepanu, et 2021. aastas 2022. aastani sai Gutul kingiks 20 000 eurot ning tema vastsündinud laps veel 5000 eurot.

Rumeenia ja Ukraina vahel asuv Moldova on Venemaa sõjalise rünnaku Ukrainale mõistnud hukka ning Chișinau on süüdistanud Vene võime katsetes destabiliseerida Moldova valitsust.

Moldova idaosas, vastu Ukraina piiri, paikneb ka venemeelne separatislik Transnistria piirkond.

Gagauusid on õigeusklik turgi rahvas, kes elab peamiselt Gagauusias.