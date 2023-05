Kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine lükkub 2025. aastasse

Võrklaev rääkis ERR-ile, et kui praegu on paika pandud piir, et üle 10 protsendi aastas ei tohi maamaksu tõsta, siis uue plaani järgi saavad kohalikud omavalitsused (KOV) selle tõstmise osas ise otsuse teha, et oma tulubaasi kasvatada. Järgmise aasta vaates pole seda aga tema sõnul siiski võimalik teha, sest maksumäärasid ei jõuaks nõuetekohaselt kehtestada ega piisavalt inimesi kaasata.

"Kuna KOV-ide jaoks on tegemist suure muudatusega, on vaja võtta suveks ka aeg arutamiseks," põhjendas Võrklaev.

Valitsus liigub ministri sõnul sellises tempos, et kodualuse maa maksuvabastus ja maamaksu tõusu piir kaovad 2025. aastast. Nimelt näeb maksukorralduse seadus ette, et maksuseaduse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt kuus kuud.

Võrklaev märkis, et praegu oodatakse määruse muutmisele kohalike omavalitsuste tagasisidet, sest omavalitsused peavad saama määrade tõusu volikogudes ja lugemistel arutleda.

"KOV-ide olukord on väga erinev, nad peavad oma eelarveid vaadates otsustama, mis oleks paslikud maksumäärad," rääkis rahandusminister. "Kui me suvel koos teiste seadustega menetleksime ka 10 protsendi kaitsemehhanismi ja kodualuse maamaksu vabastuse kadumist, siis KOV-id võivad soovida oma määrasid korrigeerida. Näiteks kui 10 protsendist ülespoole tõstmine põhjustaks mingitel maksumaksjatel siiski liiga suure tõusu, peaks määra allapoole kohendama."

See nõuab Võrklaeva sõnul läbirääkimisi kõikide kohalike omavalitsustega ja need läbirääkimised on nüüd regionaalminister Madis Kallase haldusalas. Suve jooksul oodatakse sealt sisendit, et siis koos eelnõudega edasi liikuda.

Muudatuste eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ehk anda neile võimalus nii kodualuse maamaksu vabastuse kui maamaksu kasvu tempo üle ise otsustada.