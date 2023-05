Bideni sõnul on ta kindel võlalae osas leppeni jõudmises

"Liidrid on kõik nõus, et me ei muutu maksejõuetuks," ütles Biden Valges Majas enne suundumist tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisele Jaapanis.

Biden naaseb pühapäeval Washingtoni. Võlalaega seotud läbirääkimiste tõttu loobus Biden Paapua Uus-Guinea ja Austraalia külastamisest. Rahandusminister Janet Yellen hoiatas hiljuti, et maksejõuetus võib kätte jõuda 1. juunil, vahendas Financial Times.

Läbirääkimised USA võlalae üle liikusid teisipäeval uude etappi, kui Biden ja esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy nimetasid leppeni jõudmiseks ja võlakriisi ennetamiseks ametisse tippläbirääkijad.

Läbirääkijate määramine tähendab, et kõnelused on kitsendunud sellele, millega Valge Maja ja McCarthy on valmis nõustuma, et lubada seadusandjatel võlalage tulevatel päevadel tõsta.

McCarthy ütles pärast Bideni ja kongressi liidritega kohtumist, et lepe on võimalik nädala lõpuks, ehkki ta märkis, et pooled on teineteisest veel kaugel.