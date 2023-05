Valitsus tegi sanktsioonierandi Vene tudengitele, arstidele ja teadlastele

Sanktsioonis erandi tegemine ei tähenda automaatset elamisloa saamist. Iga taotlust vaadatakse eraldi ja hinnatakse, kas inimesel on alust saada uus elamisluba.

Täpsemalt tehakse sanktsioonis kitsad erandid Eestis seaduslikult viibivatele Venemaa või Valgevene kodanikest õppuritele, arstidele ja hambaarstidele ning akadeemilistele töötajatele, kellele antakse võimalus Eestis kauem viibimiseks uus elamisluba saada.

Erandid sanktsioonis puudutavad inimesi, kes saabusid Eestisse õppima või töötama enne Venemaa täiemahulise sõjalise agressiooni algust Ukrainas ning kes on teinud kõik vajalikud eesti keele eksamid või läbinud eestikeelse õppekava ja oskavad eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Akadeemilistele töötajatele keelenõue ei laiene.

2022/2023. õppeaastal õpib sanktsiooni alla kuuluvaid Venemaa ja Valgevene kodanikke kõrgkoolides kokku 298. Kavandatav erand kohaldub esmajoones nendele 78 isikule, kes lõpetavad eestikeelse õppekava.

Eesti keelt oskavatele ja siin kõrgkooli lõpetanud tudengitele erisuse tegemine ei kahjusta sanktsioonimääruse peamist eesmärki piirata uute Venemaa või Valgevene kodanike Eestisse saabumist, sest erand tehakse vaid nendele, kes juba praegu on siin.

Terviseameti andmetel on aastatel 2022–2023 Eestis arstina registreeritud üheksa Venemaalt ja kuus Valgevenest Eestisse tööle tulnud arsti. Samuti üks hambaarst Venemaalt ja kolm hambaarsti Valgevenest.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on vajalik hoida kõiki arste ja hambaarste, kes on välismaalt Eestisse tööle tulles juba läbinud vastavuseksami ja eesti keele eksami ning kantud terviseameti registrisse õigusega tegutseda arstina või hambaarstina, hoolimata nende päritoluriigist.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel töötab hetkel Eesti kõrgkoolides kolm erandi sihtgruppi kuuluvat akadeemilist töötajat, kellel on ajutine viibimisalus ning kes on saanud viisa pärast Venemaa täiemahulise sõjalise agressiooni algust, kuid enne rangemate sanktsioonide kehtestamist.

Rektorite nõukogu pöördus maikuu alguses kolme ministri poole, et Venemaa kodanikud, kes õpivad Eesti kõrgkoolides, saaksid oma õpingud siin lõpetada ja pärast seda kas järgmises õppeastmes jätkata või Eestisse tööle jääda.

Ülikoolide rektorid on seisukohal, et neile, kes on Eestis õppinud või õppimas, tuleb anda võimalus oma õpingud Eestis lõpetada ja siia edasi õppima või tööle jääda.