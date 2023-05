Hussar: Lehtme samm säästab nii erakonna kui ka riigikogu mainet

"Mina tunnustan seda otsust ja ütlen, et on väga oluline, et õiguskaitseorganid saaksid välja selgitada kõik Slava Ukraini rahaasjadega seotud asjaolud. Oluline on ka, et Slava Ukraini revisjon toob siia selgust," ütles Hussar ajakirjanikele.

Hussar märkis, et Lehtme samm on oluline ka riigikogu maine seisukohalt.

"See oli nii riigikogu kui ka erakonna seisukohalt väga oluline samm. Ta aitab hoida nii riigikogu kui ka erakonna mainet," lausus Hussar. "Selline arutelu riigikogu liikme üle ja ümber riigikogule au ei tee."

Hussar ütles, et otsus lahkuda oli Lehtme enda initsiatiiv.

Hussari sõnul rääkis ta Lehtmega esmaspäeval ja reedel enne Lehtme otsuse avalikustamist.

"Ta on jäänud oma meedias avaldatud seisukohtade juurde. Minu soovitus on, et ootame uurimise tulemused ära ja siis me saame selgust," ütles Hussar.

Kuigi mõned Eesti 200 poliitikud on nimetanud Lehtmet tabanud kahtlusi nõiajahiks ja infooperatsiooniks, ütles Hussar, et Eesti 200 on olnud sel teemal avatud ja rõhutas, et ajakirjanikel on õigus sel teemal küsimusi küsida.

"Ma saan öelda seda, et kuna praegu on uurimised käimas, siis ootame selle tulemused ära. Tema enda samm on märk sellest, et ta on valmis sel teemal nii õiguskaitseorganite kui ka Slava Ukraini revisjoni tööga tihedalt koostööd tegema," lisas Hussar.

Vastates küsimusele, mil määral on erakond seda teemat arutanud, ütles Hussar, et erakond on arutanud teemat tuginedes faktidele.

Erakond Eesti 200 teatas reedel, et Slava Ukraini raha väärkasutuse kahtluste alla sattunud Eesti 200 parlamendifraktsiooni liige Johanna-Maria Lehtme lahkub riigikogust.

Johanna-Maria Lehtme ei ole erakonna Eesti 200 liige, tema asemel tuleb Eesti 200 fraktsiooni Züleyxa Izmailova. Riigikogu juhatus otsustas, et Izmailovast saab riigikogu liige 20. mail.

Eesti Ekspress kirjutas reedel, et Lehtme jäi varasemas töökohas vahele varastamisega ja pidi ametist lahkuma.