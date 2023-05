Lehtme lahkub riigikogust

"See on minu isiklik otsus. Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla," lausus Lehtme.

Lehtme ei soovi enda sõnul anda hinnangut talle esitatud süüdistustele, kuid kinnitab jätkuvalt, et annab enda ammendavad vastused õiguskaitseorganite algatatud menetlustes.

Johanna-Maria Lehtme ei ole erakonna Eesti 200 liige, tema asemel tuleb Eesti 200 fraktsiooni Züleyxa Izmailova.

MTÜ Slava Ukraini kaudu Ukrainale annetatud raha väärkasutamise kahtluse alla langenud Johanna-Maria Lehtme jäi varasemas töökohas vahele varastamisega ja pidi ametist lahkuma, kirjutab reedene Eesti Ekspress.