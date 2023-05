Ekspress: Johanna-Maria Lehtme jäi varasemas töökohas vahele vargusega

Suhtekorraldusfirmas Miltton töötades võltsis Lehtme kuludokumente ja omastas "neljakohalise arvu eurosid", rääkis Milttoni asutaja Annika Arras Ekspressile.

Kui Arras omastamist tõendavad paberid Lehtme ette lauale pani, leppisid nad ajalehe teatel kiiresti kokku, et esiteks hüvitab Lehtme puuduva raha ning teiseks lõpetab töö Milttonis. Nagu sellistel puhkudel sageli juhtub, lahkus ka Lehtme "poolte kokkuleppel".

Põhjus, miks Arras on nüüd valmis sellest episoodist avalikult rääkima, peitub viimastel nädalatel meedias Slava Ukraini kohta avaldatus ning kahe naise viimases omavahelises vestluses 2017. aastal. "Ma ütlesin talle, et kas sa saad aru, et see, mida sa teed, on kriminaalne ja et selliste asjade eest pannakse inimesi vangi ja kui sa nii jätkad, siis see on su tulevik," meenutas Arras.

Arras lubas Lehtmele, et lugu jääb vaid nende kahe vahele tingimusel, et ta ei tee midagi sellist enam kunagi. Lisaks sai Lehtme kaasa hoiatuse, et kui ta peaks kunagi ebaausal eesmärgil ära kasutama Arrase kaudu saadud kontakte, hakkab Arras rääkima.

Eesti Ekspressi küsimustele Milttonis toimunu kohta Lehtme ei vastanud. Ta ütles, et soovib küll seda teha, ent saab vastata alles järgmise nädala kolmapäeval.

Lehtme on eitanud ka MTÜ Slava Ukraini annetuste väärkasutamist.

Lehtme on riigikogu liige. Ta kogus Eesti 200 nimekirjas kandideerides 5251 häält, mis oli erakonna kõrgeim tulemus.