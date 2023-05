Kodulaenuintressid on aastaga kahekordistunud

Eluasemelaenude keskmine intressimäär on aastaga kahekordistunud, selgub Eesti Panga värskest statistikaülevaatest. Mulluse 2,5 protsendiga võrreldes on kodulaenuintressid kasvanud esimeses kvartalis 2,9 protsendipunkti võrra 5,4 protsendini.

"Keskmise kodulaenu summa on meil umbes 50 000 eurot. Keskmise laenukliendi makse on suurenenud vähem kui 100 eurot kuus. See on küll üks kolmandik suurenemine, aga absoluutsummas siiski mitte väga suur," rääkis SEB juhatuse liige Alto Aljas.

Prognooside kohaselt intressitõus jätkub, kuid aeglasemalt ja vähem kui seni.

"Tänane analüütikute üldine konsensus on, et tõus jätkub. Tõus jätkub umbes 0,5 protsendi võrra, aga kui me võrdleme seda, kui suur tõus on juba olnud ja kui palju juurde lisandub, siis see tõusu kiirus on selgelt langemas ja me eeldame, et aasta lõpuks on ta ka pidurdunud," sõnas Aljas.

"Ettevaates, kui euribor tõuseb vähemalt neljale protsendile, siis eluasemelaenude intressimäär ligi kuue protsendile. Viimase aasta jooksul on sissetulekud kasvanud ligi kümme protsenti ja see suuresti on kaasa aidanud sellele, et inimesed on hakkama saanud tõusvate kulude, hinnataseme tõusuga ja samuti intressimäärade tõusuga," rääkis Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Intressitõusu ja kasvava inflatsiooni mõju leevendamiseks soovitavad pankurid paigutada raha tähtajalistesse hoiustesse, mille intressid on kasvava euriboriga seotult aastaga samuti üle kolme protsendi tõusnud.

"Kui intressimäärad tõusevad, siis investeerimisvõimalused lähevad laiemaks. Viimase aastaga on tähtajalised hoiused sisuliselt tõusnud nulli tasemelt umbes 3,5 protsendile," ütles Tõrs.

Halbade laenude osakaal aga kasvanud ei ole, jäädes endiselt alla 0,1 protsendi.