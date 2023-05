Kuiv seadus vallandas Ida-Ukrainas salaviinaralli

Ajaleht The Times kirjutab, et Ida-Ukrainas Donetski oblastis elavad inimesed ei saa sõja tõttu enam legaalselt osta alkoholi. Alkoholimüügi keeld tõi kaasa salaviina müügi kasvu.

Kohe sõja alguses kehtestasid Ukraina võimud riigis kuiva seaduse. Peagi lubasid võimud aga enamikus piirkondades taas müüa alkoholi. Donetski oblastis ei saa aga inimesed endiselt legaalsel viisil alkoholi osta, vahendas The Times.

Ida-Ukrainas käivad ägedad lahingud, piirkonnas on tuhandeid hambuni relvastatud sõdureid. Donetski võimud muretsevad, et sõdurid võivad end purju juua. Piiripunktides otsivad nüüd politseinikud salakaubaveo tõkestamiseks läbi sõidukeid.

"Me konfiskeerime palju alkoholi," ütles üks politseinik.

Kohalikud kritiseerivad võimude poliitikat. "Donbassis me joome", ütles üks kohalik ärinaine.

"Õlle leiab, kui tead, kust otsida," ütles üks sõdur. Ka veel üks sõdur kritiseeris alkoholimüügi keeldu.

"See on kasulik ainult neile, kes on seotud illegaalse alkoholi äriga. Seda müüakse endiselt. See on nüüd kaks korda kallim," ütles üks sõjaväelane.