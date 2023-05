Notarid: kinnisasjadega tehti viiendiku võrra vähem tehinguid

Notarite Koja statistika näitab, et tänavu esimeses kvartalis tehti kinnisasjadega tehinguid 22 protsenti vähem kui mullu samal ajal.

Kui 2022. aasta esimeses kvartalis tõestasid notarid 19 521 kinnisasjadega tehtud tehingut, siis tänavu esimeses kvartalis oli neid 15 275. Kõige enam ehk veerandi võrra või rohkem kukkus tehingute arv Võrumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Harjumaal, teatas Notarite Koda.

Ka aprillikuu pilt oli aastases võrdluses sarnane esimese kvartaliga, sest kinnisasjadega tehtud tehingute tõestamiste arv langes 22 protsenti, mulluselt aprilli 6862 tehingult tänavu 5334 tehingule.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul tuleneb kinnisasjadega tehtavate tehingute arvu langus suuresti majanduskeskkonna halvenemisest.

"Läinud aastal alanud kõrge inflatsioon, Euroopa Keskpanga jätkuv intressimäärade tõstmine ning majanduse jahenemine on märkimisväärselt pidurdanud kinnisvaraturu hoogu," rääkis Saar-Johanson. "Kindlasti on majanduses toimuv muutnud nii pangad kui kinnisvara ostjad üsna ettevaatlikuks, samuti on intressimäärade tõusu tõttu vähenenud maksimaalne võimalik laenusumma, mis omakorda jahutab kinnisvaraturgu. Seda näevad notarid ka oma igapäevatöös," lisas ta.

Notarite kõigi ametitoimingute ja teenuste maht on aastases võrdluses samuti vähenenud, kuid langus on poole võrra väiksem kui kinnisasjadega tehtavate tehingute puhul ehk 11 protsenti.

Eestis töötab praegu 87 notarit. Notarid on kõigis maakonnakeskustes ning lisaks Narvas, Sillamäel, Räpinas, Otepääl, Sauel ja Elvas.