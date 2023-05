Lufthansa ostab osaluse Itaalia ITA Airwaysis

Lepe on suur võit Itaaliale, mis on kulutanud aastate jooksul üle 13 miljardi euro, et oma riiklik lennufirma taas jalule upitada.

ITA moodustati pärast 11 miljardi eurose võlakoorma all vireleva Alitalia likvideerimist 2021. aastal.

Lufthansa esitas jaanuari keskpaigas pakkumise osta ettevõttes kuni 40-protsendine osalus.

Leppe allkirjastasid Roomas Lufthansa tegevjuht Carsten Spohr ja Itaalia rahandusminister Giancarlo Giorgetti.

Rahandusministeeriumi teatel saab Lufthansa vähemusosaluse, kuid selle suurust ei täpsustatud.

Samas kinnitati, et Lufthansa on nõustunud ITA äriplaaniga, mis näeb käesolevaks aastaks ette käibe tõusmist 2,5 miljardi euroni ja 2027. aastaks 4,1 miljardi euroni.

"Need tulemused võimaldavad lennukiparki suurendada ja uuendada," öeldi avalduses, kus prognoositi, et firmal on 2027. aasta lõpuks 94 lennukit praeguse 71 asemel.

ITA tööjõud peaks kasvama tänavu 4300 ja äriplaani lõpuks üle 5500 inimeseni.