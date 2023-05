Opositsionäär: Lukašenko toimetati kriitilises seisundis haiglasse

"Meie käsutuses oleva, kuid täiendavat kinnitust vajava teabe kohaselt viidi Lukašenko pärast suletud uste taga toimunud kohtumist Putiniga kiiresti Moskva keskkliinikusse, kus ta praegu viibib," kirjutas Tsepkala sotsiaalmeedias.

"Tema väljatoomiseks arstide hinnangul kriitilisest seisundist saadeti kohale parimad spetsialistid. Tehti vereülekanne ja arstid tunnistasid Lukašenko transpordkõlbmatuks. Valgevene diktaatori päästmiseks võetud meetmete eesmärk oli tõrjuda spekulatsioone Kremli võimalikust seotusest tema mürgitamisega," lisas ta.

Tsepkala sõnul pole oluline, kas Lukašenko taas töövõimeliseks saab. Arstid hoiatavad võimalike retsidiivide eest, märkis ta.

Opositsiooniaktivist lisas hiljem, et Lukašenko viibimist Vene presidendiadministratsiooni keskkliinikus üritatakse avalikkusele põhjendada tema arstliku kontrolliga.

"Sellise versiooni tekkimine on täiesti loomulik katsena varjata patsiendi tegelikku olukorda, mis on endiselt tõsine. Ka varasemad tervisekahjustused on püütud maha vaikida. Nii et antud juhul, et mitte äratada kahtlusi, saadeti isegi tema lennuk Minskisse," ütles ta.